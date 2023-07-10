Опади в багатьох регіонах України, але не в Києві: погода на 11 липня від Наталки Діденко
Протягом вівторка, 11 липня, в Україні очікується дощ у багатьох регіонах, але столиця зможе насолодитись сонячною погодою
Про це інформує синоптик Наталка Діденко.
Тиждень в Україні розпочинається свіжою погодою. Протягом дня завтра очікується +20...+26 °C.
Опади будуть у західній, східній та центральній Україні
Дощі 11 липня передбачаються у західній частині, на Житомирщині, Вінниччині, у східних областях, на Дніпропетровщині, Полтавщині, ввечері можливі опади на Одещині та Запоріжжі.
На Закарпатті прогнозують +24...+29 °C.
Хмарність накриє регіони на півдні та півночі
Мінлива хмарність. Вночі та вдень без опадів. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 11-16 °C, вдень 20-25 °C; на півдні країни вночі 15-20 °C, вдень 24-29 °C
У столиці сонячна погода
Київ завтра розкошуватиме серед сонячного, із білими хмарками, неба, сухого свіжого повітря.
Очікується в столиці 11 липня +21...+24 °C, вночі 13-15 °C. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
Тиждень загалом в Україні буде неспекотним, хіба що до +30 °C дотягуватиме у південній частині.
Український гідрометеорологічний центр пише, що вночі 12 липня у південно-східних областях та Карпатському регіоні, протягом доби 13 липня на заході та південному заході країни місцями короткочасні дощі з грозами, на решті території без опадів.
- Науковці зафіксували 7 липня рекордну добову кількість опадів у столиці з 1978 року.
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