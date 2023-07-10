Про це інформує синоптик Наталка Діденко.

Тиждень в Україні розпочинається свіжою погодою. Протягом дня завтра очікується +20...+26 °C.

Опади будуть у західній, східній та центральній Україні

Дощі 11 липня передбачаються у західній частині, на Житомирщині, Вінниччині, у східних областях, на Дніпропетровщині, Полтавщині, ввечері можливі опади на Одещині та Запоріжжі.

На Закарпатті прогнозують +24...+29 °C.

Хмарність накриє регіони на півдні та півночі

Мінлива хмарність. Вночі та вдень без опадів. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 11-16 °C, вдень 20-25 °C; на півдні країни вночі 15-20 °C, вдень 24-29 °C

У столиці сонячна погода

Київ завтра розкошуватиме серед сонячного, із білими хмарками, неба, сухого свіжого повітря.

Очікується в столиці 11 липня +21...+24 °C, вночі 13-15 °C. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Тиждень загалом в Україні буде неспекотним, хіба що до +30 °C дотягуватиме у південній частині.

Український гідрометеорологічний центр пише, що вночі 12 липня у південно-східних областях та Карпатському регіоні, протягом доби 13 липня на заході та південному заході країни місцями короткочасні дощі з грозами, на решті території без опадів.