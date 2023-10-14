Операція "Неон": польські ВПС через Крит евакуювали 1504 людей з Ізраїлю
У суботу, 14 жовтня 2023 року, Військо Польське завершило повітряну операцію "Неон" з евакуації із охопленого війною Ізраїлю понад півтори тисячі громадян Республіки Польща та інших країн
Про це поінформувало Генеральне командування збройних сил Польщі.
"Операція "Неон" - завдання виконано! Вояки Войська Польського евакуювали з Ізраїлю 1504 громадян Польщі та осіб з інших країн", - йдеться у повідомленні.
Учасникам операції, а окрім військових це також були рятувальники, подякував і президент Польщі Анджей Дуда.
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За даними Polska Agencija Prasowa (PAP), до евакуації було залучено два літаки C-295 Casa та один великий транспортник С-130 Hercules. Екіпажі загалом провели у повітрі 160 годин, подолавши 42 тис. кілометрів.
Повітряний коридор Тель-Авів - Варшава було організовано через авіабазу поблизу міста Ханья на острові Крит (Греція).
- Ввечері у суботу, 14 жовтня, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець прибув до столиці Єгипту Каїру, щоб допомогти українцям вибратись з сектору Гази: евакуації потребують 243 людини.
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