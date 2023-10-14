Операція "Неон": польські ВПС через Крит евакуювали 1504 людей з Ізраїлю

Про це поінформувало Генеральне командування збройних сил Польщі.

"Операція "Неон" - завдання виконано! Вояки Войська Польського евакуювали з Ізраїлю 1504 громадян Польщі та осіб з інших країн", - йдеться у повідомленні.

Учасникам операції, а окрім військових це також були рятувальники, подякував і президент Польщі Анджей Дуда.

Читайте також: Що таке сектор Гази та чому палестинці вже майже століття воюють з ізраїльтянами

За даними Polska Agencija Prasowa (PAP), до евакуації було залучено два літаки C-295 Casa та один великий транспортник С-130 Hercules. Екіпажі загалом провели у повітрі 160 годин, подолавши 42 тис. кілометрів.

Повітряний коридор Тель-Авів - Варшава було організовано через авіабазу поблизу міста Ханья на острові Крит (Греція).