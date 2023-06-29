Опитування: 78% українців мають рідних чи друзів, які поранені або загинули під час повномасштабної війни
78% українців втратили близьких родичів або друзів через російську агресію. Серед них, в середньому кожен називав 7 імен, які постраждали або загинули
Про це інформує Київський міжнародний інститут соціології.
Відповідно опитуванню у 64% українців є хоча б один близький родич або друг, який отримав поранення - в середньому 5 постраждалих, а у 63% українців є хоча б один близький родич або друг, який помер - у середньому 3 загиблих близьких.
Фото: Київський міжнародний інститут соціології
У всіх регіонах України більшість людей втратили близьких родичів або друзів через російську агресію. Показник варіюється від 70% на Сході до 80% на Заході.
Фото: Київський міжнародний інститут соціології
"Війна Росії проти України сформувала трагічний колективний досвід для абсолютної більшості українців. У всіх куточках України більшість населення мають родичів або друзів, які були поранені чи загинули через російське вторгнення. І жителі Заходу, і жителі Сходу переживають однакові жахливі втрати, спричинені Росією. Можемо говорити про біль українців за втратами й шалений гнів на ворогів", - зазначають в інституті.
Фото: Київський міжнародний інститут соціології
Соціологи наголошують, що війна ускладнює проведення соціологічних опитувань через переміщення населення і проблеми зі зв’язком. Однак, опитування залишаються актуальними й достатньо репрезентативними.
- Згідно з опитуванням Центру аналізу та соціологічних досліджень (CISR) Міжнародного республіканського інституту (IRI) 97% українців переконані в перемозі України, а 82% підтримують вступ країни до НАТО.
- 58% опитаних соціологічною групою "Рейтинг" українців зазначили, що кілька років готові терпіти труднощі, спричинені війною, задля перемоги над Росією.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.75
Купівля 36.75Продаж 37.48
-
EUR
Купівля 40.33Продаж 41.25
- Актуальне
- Важливе