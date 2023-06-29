Про це інформує Київський міжнародний інститут соціології.

Відповідно опитуванню у 64% українців є хоча б один близький родич або друг, який отримав поранення - в середньому 5 постраждалих, а у 63% українців є хоча б один близький родич або друг, який помер - у середньому 3 загиблих близьких.

Фото: Київський міжнародний інститут соціології

У всіх регіонах України більшість людей втратили близьких родичів або друзів через російську агресію. Показник варіюється від 70% на Сході до 80% на Заході.

Фото: Київський міжнародний інститут соціології

"Війна Росії проти України сформувала трагічний колективний досвід для абсолютної більшості українців. У всіх куточках України більшість населення мають родичів або друзів, які були поранені чи загинули через російське вторгнення. І жителі Заходу, і жителі Сходу переживають однакові жахливі втрати, спричинені Росією. Можемо говорити про біль українців за втратами й шалений гнів на ворогів", - зазначають в інституті.

Фото: Київський міжнародний інститут соціології

Соціологи наголошують, що війна ускладнює проведення соціологічних опитувань через переміщення населення і проблеми зі зв’язком. Однак, опитування залишаються актуальними й достатньо репрезентативними.