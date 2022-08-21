Про це в ефірі Еспресо сказав науковий директор Фонду Демократичні ініціативи Олексій Гарань.

"Мої побоювання полягають в тому, що чим довше триває ця війна на виснаження, чим більше буде Путін руйнувати наші міста, чим далі наші близькі та друзі перебуватимуть під обстрілами чи будуть мобілізовані, то люди будуть переживати втому і будуть казати, що готові поступитися чимось", - вважає він.

На думку соціолога, президент РФ Путін якраз на це розраховує.

"Залякати і Захід (там сім'я платитиме на 500 євро більше за газ взимку), і українців. Опитування поки що цього не фіксують. Людська природа передбачає, що в певний момент має з'явитися ця втома. Ми поки цього не бачимо - це своєрідний феномен. Можливо, це третій закон Ньютона - дія породжує протидію. Я побоюся кожного разу, коли бачу результати опитування, що українці скажуть: "Нам важко, треба погоджуватися на будь-що". Немає цього, принаймні поки що", - підсумував Гарань.