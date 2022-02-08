Опитування українців й перепис населення: Зеленський презентував нові послуги у "Дії"

Про це він сказав на Diia Summit 8 лютого.



"У 2023 році ми прагнемо провести електронний перепис населення спільно з компанією Apple", - заявив президент.



Зеленський також анонсував опитування у "Дії", які мають дати змогу зареєстрованим у застосунку громадянам впливати на рішення уряду.



"У "Дії" запускається послуга "Опитування". Це перший масштабний інструмент електронної демократії. Для мільйонів громадян це можливість висловлювати свою позицію та впливати на рішення, для держави - можливість швидко дізнатись думку людей з будь-яких питань у режимі реального часу і реальних цифр. Ну а для всіх нас це, фактично, старт цифрового народовладдя", - зазначив він.



Президент також заявив про запуск "Дія-City".



Перша леді Олена Зеленська на саміті презентувала послугу "Дія.Безбар'єрність".



"У березні в "Дії" з'явиться ще один розділ - "Дія.Безбар'єрність". Його вже готує потужна команда Мінцифри, ГО "Безбар'єрність" за падтримки ООН. Це буде не просто розділ, це буде спецпідрозділ "Дії". Його покликання - спростити комунікацію з державою для літніх людей, людей з інвалідністю, для всіх груп населення, для яких держпослуги не завжди були зручними", - сказала Зеленська.



У розділі буде пояснення, як отримати необхідні послуги та документи і діяти у сладних життєвих ситуаціях.

Нагадаємо, 8 вересня нардеп Олексій Гончеренко заявив, що перепис населення в Україні планують провести у 2023 році.