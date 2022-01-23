Оприлюднено довгий список конкурсу письменників "Крилатий Лев"

Про це із посиланням на Читомо повідомляє Еспресо.TV.



До переліку потрапили 20 авторів:



Непевний Артем (Київ) за повість "Шлях до Талого";

Безодня Зоряна (Київ) за повість "Обсидіановий кинджал";

Лавочкіна Світлана (Німеччина) за роман "Карбон";

ГЕО (Пилипенко Георгій) з Білої Церкви Київської обл. за роман "Доба ікони";

Лозова Оксана (Львів) за збірку оповідань "Не бійся";

Пустовгар Галина (Полтава) за збірку оповідань "Сто разів про важливе";

Вовк Ірина (Львів) за повість "Ангел присутній";

Бернакевич Леся (Львів) за роман "Якщо я буду добрим чоловіком, то стану…поганим сином";

Бурмек-Дюрі Микола (с. Ком’яти, Закарпаття) за повість "Спогади старого рома Кучера";

Тарасенко Олена (Львів) за збірку оповідань "Реп’яшок";

Горбатюк Василь (Хмельницький) за роман "Якщо не росте трава…";

Стецюк Юлія (Львів) за роман "Симетрія випадковостей";

Холод Катерина (Ірпінь, Київщина) за роман "Рубікон для Рити";

Скулатова Олена (с. Путрівка, Київська обл.) за повість "Народжена на межі епох";

Городницький Анатолій (Новий Роздол, Львівщина) за роман "Мольфарова книга";

Мінович Олександр (Київська обл.) за збірку оповідань "Образи мого покоління";

Кряжич Ольга (Сєверодонецьк Луганської обл.) за роман "Тінь кота";

Свідий Юлія (Кременець Тернопільської обл.) за роман "Дім без таємниць";

Андрішко Олег (м. Дніпро) за роман "Четверта фунікулерна дивізія";

Тіткова Любов (м. Золочів Львівської обл.) за роман "Друзки старосвітчини".



Переможців конкурсу оголосять у квітні цього року.



Довідка



"Крилатий Лев" - літературний конкурс, який відзначає раніше не опубліковані рукописи, написані українською мовою або перекладені на українську.



Головна відзнака - випуск книжки переможця накладом не менше 1000 примірників.



акож журі визначає десятку найкращих авторів та найперспективніших молодих талантів, рукописи чи фрагменти яких будуть опубліковані в молодіжних числах часопису "Дзвін".



Координацією конкурсу займається Львівська організація Національної спілки письменників України.





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