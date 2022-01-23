Оприлюднено довгий список конкурсу письменників "Крилатий Лев"
Журі Шостого міжнародного літературного конкурсу рукописів прози "Крилатий Лев" оголосило довгий список претендентів
Про це із посиланням на Читомо повідомляє Еспресо.TV.
До переліку потрапили 20 авторів:
Непевний Артем (Київ) за повість "Шлях до Талого";
Безодня Зоряна (Київ) за повість "Обсидіановий кинджал";
Лавочкіна Світлана (Німеччина) за роман "Карбон";
ГЕО (Пилипенко Георгій) з Білої Церкви Київської обл. за роман "Доба ікони";
Лозова Оксана (Львів) за збірку оповідань "Не бійся";
Пустовгар Галина (Полтава) за збірку оповідань "Сто разів про важливе";
Вовк Ірина (Львів) за повість "Ангел присутній";
Бернакевич Леся (Львів) за роман "Якщо я буду добрим чоловіком, то стану…поганим сином";
Бурмек-Дюрі Микола (с. Ком’яти, Закарпаття) за повість "Спогади старого рома Кучера";
Тарасенко Олена (Львів) за збірку оповідань "Реп’яшок";
Горбатюк Василь (Хмельницький) за роман "Якщо не росте трава…";
Стецюк Юлія (Львів) за роман "Симетрія випадковостей";
Холод Катерина (Ірпінь, Київщина) за роман "Рубікон для Рити";
Скулатова Олена (с. Путрівка, Київська обл.) за повість "Народжена на межі епох";
Городницький Анатолій (Новий Роздол, Львівщина) за роман "Мольфарова книга";
Мінович Олександр (Київська обл.) за збірку оповідань "Образи мого покоління";
Кряжич Ольга (Сєверодонецьк Луганської обл.) за роман "Тінь кота";
Свідий Юлія (Кременець Тернопільської обл.) за роман "Дім без таємниць";
Андрішко Олег (м. Дніпро) за роман "Четверта фунікулерна дивізія";
Тіткова Любов (м. Золочів Львівської обл.) за роман "Друзки старосвітчини".
Переможців конкурсу оголосять у квітні цього року.
Довідка
"Крилатий Лев" - літературний конкурс, який відзначає раніше не опубліковані рукописи, написані українською мовою або перекладені на українську.
Головна відзнака - випуск книжки переможця накладом не менше 1000 примірників.
акож журі визначає десятку найкращих авторів та найперспективніших молодих талантів, рукописи чи фрагменти яких будуть опубліковані в молодіжних числах часопису "Дзвін".
Координацією конкурсу займається Львівська організація Національної спілки письменників України.
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