Оприлюднено суддівські записки бою Ломаченка проти Ортіса
Український боксер Василь Ломаченко забезпечив собі перемогу над американцем Джемейном Ортісом у другій половині бою
Про це повідомив інсайдер Майк Коппінджер у twitter.
Ломаченку віддали перемогу усі три судді - 117:111, 116:112, 115:113.
З їхніх записко випливає, що Ортіс лідирував за очками у першій половині бою, проте українець перехопив ініціативу та забезпечив собі перемогу в останніх шести раундах. Їх йому віддали Марк Консентіно та Френк Ломбарді. Джон Маккей у двох з цих раундів побачив перевагу американця.
- 30 жовтня Василь Ломаченко одноголосним рішенням суддів переміг Джемейна Ортіса.
- Одразу після поєдинку американський боксер Девін Хейні погодився провести бій за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі проти Василя Ломаченка.
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