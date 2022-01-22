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Оприлюднено відео стрілянини в нічному клубі "Аура" у Вінниці
Вінницький портал "20 хвилин" опублікував кадри з місцевого розважального закладу "Аура", де у ніч з 21 на 22 грудні сталася стрілянина
Про це із посиланням на YouTube-канал видання передає Еспресо.TV.
На відео видно бійку за участю різних компаній молодиків, а також чутно лихослів'я та постріли з пістолета.
Того, хто стріляв, нагадаємо, затримав поліцейський спецпідрозділ КОРД.
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