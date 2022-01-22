У Вінниці молодик відкрив вогонь у ресторані. Його затримав КОРД
22 січня 2022 року під час відпочинку в нічному розважальному закладі на території міста Вінниця між двома компаніями виникла бійка, під час якої один з її учасників здійснив кілька пострілів у бік суперників
Було травмовано двоє людей. Озброєний зловмисник та двоє його знайомих зачинились у вбиральні, розповідають у Нацполіції.
Для їх затримання була введена в дію поліцейська операція "Грім" та залучені бійці спецпідрозділу КОРД.
Повідомлення про подію надійшло до поліції близько 3:30 за Києвом.
За словами начальника ГУНП у Вінницькій області Івана Іщенка, зловмисників затримали спецпризначенці КОРДу. У одного з них вилучили вогнепальну зброю.
Наразі зловмисники затримані у процесуальному порядку. Обставини злочину наразі встановлюють оперативники та слідчі.
Слідством розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 КК (хуліганство).
Затриманим загрожує до 7 років позбавлення волі.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.13
Купівля 28.13Продаж 28.41
-
EUR
Купівля 31.82Продаж 32.26
- Актуальне
- Важливе