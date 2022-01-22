У Вінниці молодик відкрив вогонь у ресторані. Його затримав КОРД

Було травмовано двоє людей. Озброєний зловмисник та двоє його знайомих зачинились у вбиральні, розповідають у Нацполіції.



Для їх затримання була введена в дію поліцейська операція "Грім" та залучені бійці спецпідрозділу КОРД.



Повідомлення про подію надійшло до поліції близько 3:30 за Києвом.За словами начальника ГУНП у Вінницькій області Івана Іщенка, зловмисників затримали спецпризначенці КОРДу. У одного з них вилучили вогнепальну зброю.Наразі зловмисники затримані у процесуальному порядку. Обставини злочину наразі встановлюють оперативники та слідчі.Слідством розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 КК (хуліганство).Затриманим загрожує до 7 років позбавлення волі.