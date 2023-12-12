Головна English Львів
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд Оптимізм на виріст
OPINION

Оптимізм на виріст

Ігор Гулик
12 грудня, 2023 вiвторок
20:01
Погляд Ігор Гулик

Колись я прочитав чудову фразу про те, що людина залишається оптимістом, коли у 70 купує штани на виріст. Трішки саркастично, однак доволі, даруйте за тавтологію, оптимістично…

Але чомусь переконаний, що ця людська риса, яка, погодьтеся, на жаль, стає рідкісною, мусить мати якесь підґрунтя, базуватися не на безоглядній вірі чи невігластві. І при цьому оптимізм має бути щирим, ненаграним чи, борони Боже, меркантильним, мотивованим цілком певними, часто геть не шляхетними речами.

Днями у Financial Times з’явилася публікація про те, що комунікаційна стратегія української влади, яку медіа визначає фразою Зеленського "Ми рухаємося уперед", хибує, по-перше, надмірним оптимізмом, а по-друге, саме вона створює конфлікт з реалістами, тобто людьми військової справи, що розглядають ситуацію не з вікон Банкової.

Я розумію українського президента: він мусить підтримувати в країні віру в перемогу над ворогом. Але я цілком не поділяю мету, яка насправді штовхає не тільки очільника країни, але й численних "позитивних блогерів" чи спікерів єдиного телемарафону, на такі веселкові оцінки жорстокої воєнної реальності.

Читайте також: Точка вини

Питання не в тому, що ми, без сумніву, переможемо. Питання у тверезій оцінці і власних сил, і ворога, і надійності партнерів у боротьбі з путінською диктатурою.

А корінь проблеми, далебі, не у надмірній опіці президента та його радників над настроями мас та їхньому психічному здоров’ї. Оптимізм владної команди має цілком іншу природу, і вона, підозрюю, далека від понять альтруїзму чи емпатії.  "Рух уперед" для публіки означає стабільність перебування на місці (у владі) тих, хто продає ілюзію. Але знаний історик Олександр Зінченко буквально нині сказав вбивчу для такої політики фразу: "Ситуації, в яких опинились українці, цінні тим, що вбивають ілюзії".

Є два моменти, на яких хотілося б наголосити особливо. Перший зводиться до висновку, що Зе-команда не зробила належних висновків після цунамі офіційних оптимістичних прогнозів осіннього контрнаступу. Я сумніваюся у тому, що в кабінетах на Печерських пагорбах не відали, що для успішної атаки ЗСУ явно бракує інструментів, і лише стаття Залужного в Economist відкрила політикам-популістам очі на реальну картину. Знали напевно, але лише підігрівали легковажні настрої про "прогулянку" до Азовського моря чи Криму.

У результаті маємо те, що маємо, те, на що могли розраховувати, але не мріяти.

Читайте також: Рейтинги військових високі тому, що політики не справляються

Другий наслідок – зміцніла самовпевненість влади у тому, що тільки вона є носієм абсолютної істини у питаннях війни та стратегії перемоги. Причому, ця самовпевненість – результат самообману, навіяного тим, про що писав вище. Експертка Financial Times відверто каже, що  така стратегія створила заплутаний наратив, де "очікування завищені й не відповідають реальному стану справ", і цей наратив сприймається як "офіційна позиція".

Отут ховається найбільша небезпека. Українці ніколи не були помічені в особливій довірі до влади. А коли в умовах війни ця довіра роз’їдається, мов іржею, щоденними похоронними процесіями у центрах великих міст та на сільських цвинтарях і жалобні мелодії звучать під акомпанемент щовечірнього звернення президента "Ми рухаємося вперед", то є ризик цілком певного висліду. "Не можна ставити спектакль зі зміями у тераріумі" - це можуть дозволити собі тільки самогубці або божевільні.

Це, так би мовити, наш, український контекст. А на Заході — якщо владні меседжі призначалися і для тамтешньої публіки — ефект також невтішний. Європейський чи американський обиватель, почувши такі оптимістичні репліки, та ще й з офіційних джерел, резонно запитує свою, навіть дуже проукраїнську владу: навіщо витрачати наші податки, якщо Україна ось-ось переможе? А відтак ми вже риторично запитуємо самі себе і союзників, що трапилося, адже нам треба більше зброї. Для внутрішнього ж споживання послуговуємося вже звиклим штампом: якщо вони такі (там, на ситому і мирному Заході), то хай чекають агресора у себе вдома. Буцімто це поліпшить моральний дух родин, що втратили найдорожчу людину, чи надихатиме вояків на передовій.

Я певен, що за майже 10 років російської агресії українці здобули право вимагати у влади ставлення до себе, як до дорослої нації. Щобільше, вони власними вчинками довели, що є самодостатніми навіть тоді, коли влада безсила або й взагалі відсутня. Не треба годувати їх казочками, вони потребують правди.

Але, на жаль, цього не чують наділені повноваженнями мужі. Вони практикують "оптимізм на виріст". То, може, хай спочатку доростуть до своєї місії?

Спеціально для Еспресо

Про автораІгор Гулик – журналіст.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Новини
Світ
Україна
журналісти
Володимир Зеленський
ЗСУ
Війна з Росією
пропаганда
ЗСУ загиблі
Контрнаступ ЗСУ
Читайте також:
Kyivstar, Київстар
12 грудня, 2023 вiвторок
Масштабний збій у Kyivstar: СБУ відкрила кримінальну справу за 8 статтями, серед них - держзрада та диверсія
окупанти
11 грудня, 2023 понедiлок
Вартість виїзду з російської окупації сягає 20-30 тис. грн за людину, – Федоров
Андрій Павленко
11 грудня, 2023 понедiлок
На фронті загинув український актор та режисер Андрій Павленко
Київ
-1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.01
    Купівля 37.01
    Продаж 37.64
  • EUR
    Купівля 39.8
    Продаж 40.8
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
12 грудня
21:06
Дмитро Шалар
Росіяни довічно засудили захисника Маріуполя Дмитра Шалара, - Андрющенко
21:03
збитий "Шахед"
Росія запустила "шахеди" на Одесу. Ситуація ввечері 12 грудня
20:35
Raiffeisen Bank
Посли ЄС не можуть погодити пакет санкцій проти РФ, тепер - через Австрію, - ЗМІ
20:17
Ексклюзив
Рустем Умєров
"Розхитують росіяни та вороги України": Умєров відповів на запитання про можливу відставку Залужного
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 657-го дня війни: ГУР вдалося паралізувати податкову систему Росії, ЗСУ відбили терикон біля Горлівки, що був окупований з 2014-го
19:59
Андрій Шевченко
Шевченко оголосив, що сперечатиметься за посаду президента УАФ
19:31
військові, ЗСУ
ЗСУ відбили 37 атак за добу на Авдіївському напрямку, - Генштаб
19:21
Оновлено
Kyivstar, Київстар
Масштабний збій у Kyivstar: СБУ відкрила кримінальну справу за 8 статтями, серед них - держзрада та диверсія
19:11
Оновлено
ГУР
ГУР заявило про кібератаку на податкові сервіси РФ
19:02
Анонс
Афіша виставки "Очі квітів"
У Києві відкриється виставково-просвітницький проєкт "Очі квітів", присвячений 140-літтю Ганни Собачко-Шостак
18:41
Оновлено
Зеленський у конгресі США
Зеленський прибув до конгресу США, де проводить переговори щодо допомоги Україні
18:36
Денис Шмигаль, Уряд, Кабмін
Уряд затвердив призначення нових очільників Донецької та Рівненської ОДА
18:31
Замок "Ластівчине гніздо" на мисі Ай-Тодор у Гаспрі (Крим, Україна)
Ексдиректор Кримського інституту судових експертиз може сісти у в'язницю на 15 років за держзраду, - прокуратура АРК
18:20
Огляд
Мій карпатський дідусь
"Мій карпатський дідусь": колорит українських Карпат з італійською ноткою
18:15
на фото Володимир Зеленський
Зеленський поспілкувався з президентом УЄФА: Чеферін побажав Україні удачі в боротьбі за путівку на Євро-2024
18:14
Ексклюзив
Shahed-136
Defense Express: росіяни встановлюють на "шахеди" бойові частини від таємничої ракети
18:08
санкції проти рф
США ввели новий пакет санкцій проти РФ: у списку 250 компаній та 23 людини
18:01
OPINION
Зоя Казанжи
Зеленський — Байден: "Мій мені не милий, але при мені не бий"
17:55
Фредерік Бегбедер
Письменника Фредеріка Бегбедера заарештували за підозрою у зґвалтуванні
17:43
Чехія
Чеські компанії отримали ліцензії на постачання в Україну військової техніки на €4,7 млрд
17:20
фейк
"Міська влада Житомира витратила 500 млн грн на 2 БПЛА": росіяни запустили новий фейк
17:20
Збій у Kyivstar
Оператор "Київстар" піддався хакерській атаці. Як залишатись на зв'язку
17:13
Умєров і Залужний відвідали позиції ЗСУ на сході: обговорили підготовку рекрутів і посилення фортифікацій
17:13
Азербайджан допомога Україні
Азербайджан відправив третю партію допомоги для енергетиків України
17:10
Ексклюзив
Верховна Рада
До весни ми втратимо до 30 депутатів у Верховній Раді: нардеп Цимбалюк про тенденцію відмови парламентарів від мандатів
16:59
Швейцарська компанія оголосила про надання Україні 60 машин для розмінування
16:53
Фінляндія, кордон
Фінляндія відновить роботу двох закритих прикордонних пунктів з Росією
16:41
Ексклюзив
Мелітополь
Окупанти завалені фіктивними доносами: депутат Запорізької облради Лишенко про пошук партизанів на ТОТ
16:34
Новини компаній
Понад тисяча відвідувачів, Жадан та розмаїття книг: у Харкові запрацювала нова книгарня "Книголенд"
16:17
штучний інтелект
Американські вчені створили функціональний комп'ютер з тканини людського мозку
16:11
Одеський художній музей, постраждалий внаслідок атаки РФ
Одеський художній музей відновлює роботу після ракетної атаки РФ 5 листопада
16:00
OPINION
Віталій Портников
Новий уряд має сприяти "одужанню" Польщі. Колонка Віталія Портникова
15:42
Китай
Китай і В'єтнам оголосили, що хочуть зміцнити зв’язки та побудувати "спільне майбутнє"
15:33
Ексклюзив
ЗСУ
Попереду нас чекають буремні часи: військовий експерт Селезньов про бойові дії на сході
15:32
Оновлено
корабель рф
РФ збільшила кількість кораблів у Чорному морі до дев'яти
15:17
Окупанти в Криму незаконно ув’язнили щонайменше 191 людину, з них 123 - кримські татари
15:16
Нова пошта у Мілані
Нова пошта відкрила перше відділення в Італії
15:05
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:03
Оновлено
Дональд Туск
Завдання нового уряду - вимагати від західної спільноти рішучості допомогти Україні, - Туск під час виступу в Сеймі
14:56
З Великої Британії прибули понад 25 тис. книжок для українських бібліотек
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV