Про це інформує FILM.UA Group.

Пресслужба пригодницько-історичного екшну опублікувала офіційний постер.

Фото: FILM.UA Group

У фільмі йдеться про події початку 18 століття. Олекса Довбуш очолив повстання гуцулів проти польської шляхти, яка правила жорстко. Шляхта намагалася знищити Довбуша, але він перехитрив їх. Історія опришків актуальна і сьогодні, вона надихає покоління борців за свободу рідної землі. Фільм про силу та любов Олекси, про його життя та перемогу над смертю можна буде побачити на великому екрані до Дня Незалежності.

Стрічка режисера Олеся Саніна з'явиться у кіно з 24 серпня.

Довідково. Олекса Довбуш - український опришок, найвідоміший із опришківських ватажків у Карпатах. Забирав гроші й майно в багатіїв і ділився з бідними.