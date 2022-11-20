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OPINION

ОПЖЗ — це не просто проросійська партія, це пропутінська політична сила

Mason Lemberg
20 листопада, 2022 неділя
12:05
Погляд Mason Lemberg

Те, що ці "люди" змогли сформувати політичну силу і зайти в парламент, — пряма заслуга пана зі "сталевими яйцями"

Давайте, я дещо нагадаю:

У 2014 році, після втечі Януковича і з початком війни, колишня Партія Регіонів у Верховній раді підтримувала ВСІ проукраїнські голосування.

До виборів у Верховну раду в жовтні 2014, організований Ахметовим осколок (який мав завдання відстоювати насамперед його інтереси) все ж таки зміг прорватись у Раду. А більшість потім сформованої фракції ОБ (Опозиційного блоку) пройшли до влади як самовисуванці, особливо не відсвічуючи належністю до колишньої ПР. Серед них і Рабінович, передвиборча кампанія якого в ті часи була зразково проукраїнською і патріотичною.

Шуфрич же крутив "злиту" розмову з Йулею, в якій обоє обіцяли йти воювати за Україну, а Шуфрич навіть з сином.

Весь цей прилив патріотизму ОБ закінчився вже через пів року після парламентських виборів 2014 і перейшов в стадію "давайте дружить с Рассієй", а далі що раз, то більше набирав агресивно-проросійських розмахів.

У 2018 році агресивно-проросійський рух виражений в політичній силі Опозиційний блок став настільки проросійським, що йому вже було мало проросійськості, вони вже хотіли присяги на вірність кремлю

У 2018 році агресивно-проросійський рух виражений в політичній силі Опозиційний блок став настільки проросійським, що йому вже було мало проросійськості, вони вже хотіли присяги на вірність кремлю, відсіявши всі залишки "бізнесюків" зі своїх рядів.

Так, у 2018 році, в ході президентської кампанії, в момент коли Порошенко був дуже ослабленим, в Україні, в тому числі в парламенті, з опозиційного блоку вилупився ще ОПЖЗ, який напряму координувався кремлем. Тоді Ахметов в парламенті зумів втримати своє крило, але очолюване Рабіновичем, Бойком і Медведчуком (який не був у парламенті) крило було куди агресивніше і, відтак, популярніше.

Щобільше, перед самими президентськими виборами 2019 року, кремль ввів санкції проти тих нардепів від опозиційного блоку, які не перейшли до Медведчука.

Далі були парламентські вибори 2019, де ахметівський опозиційний блок пролетів як фанера, а ОПЖЗ за лідерством Медведчука тріумфально зайшли в раду з другого місця.

В той час вже існувала партія Шарія, яку зареєстрували при Зеленському на ліву персону.

А після місцевих виборів 2020 ослабла СН на всьому сході України сформували коаліції з ОПЗЖ і Шарієм.

До чого я це все веду?

Для того, щоб нагадати:

1) партія ОПЖЗ — це не просто проросійська партія, це пропутінська політична сила, яка у 2019 році вичистила зі своїх рядів навіть проросійських політиків, для яких Ахметов був важливішим за Путіна. І фінансувалась вона прямо з кремля.

Ще раз: це люди, які дали своєрідну присягу на вірність і прекрасно розуміли, хто вони і які завдання мають виконувати.

Не кажучи вже за те, що і багатьох з них є заручники там. Наприклад, дружина Бойка в Москві.

Партія ОПЖЗ — це не просто проросійська партія, це пропутінська політична сила, яка у 2019 році вичистила зі своїх рядів навіть проросійських політиків, для яких Ахметов був важливішим за Путіна

Звісно, може бути так, що якийсь там депутат якогось ОТГ йшов в депутати від ОПЖЗ для того, щоб красти, але це точно не стосується нардепів. Тих, що крали, вони відсіяли у 2019. Ті йшли відстоювати інтереси кремля.

2) ці самі "люди" вже пройшли етап "патріотизму" у 2014, після якого вони знову повернулись до свого. Повернуться і зараз. Цей "патріотизм" існує лиш для того, щоб мімікрувати, щоб перечекати.

Впевнений, що саме вони мали виконати всю брудну роботу в Києві, Дніпрі, Одесі, Житомирі, якби військовий план кремля вдався.

3) те, що ці "люди" змогли сформувати політичну силу і зайти в парламент, — пряма заслуга пана зі "сталевими яйцями". Але то таке)

Ладно, він був тоді недосвідченим і не розумів.

Але формування з ними коаліції у ВР зараз, те, що вони не сидять, — відбулось виключно через нього. Саме він рятує цю мерзоту, завданням якої досі є геноцид українців в разі приходу кремля. Це стосується і "церкви" зеленського патріархату, яка особливо і не ховається у своїх цілях.

Саме Зеленський рятує цю мерзоту, завданням якої досі є геноцид українців в разі приходу кремля. Це стосується і "церкви" зеленського патріархату, яка особливо і не ховається у своїх цілях

4) не ведіться ніколи на мерзоту, яка час від часу "прозріває" і починає якимись клаптями зауважувати Шуфрича чи Суркіса. Місяцями не зауважує, не зауважує коаліцію, не зауважує колаборацію з кремлем, не зауважує відсутність покарання для зрадників, не зауважує спільні голосування за бюджет з дорогами та виступами Шуфрича, а тут раптом "прозріла".

Мерзота робить це не тому, що їй Шуфрич не подобається, а тому, що хтось з зелених намітив його місце в якомусь НОКу.

І ця мерзота, яка підіймає хвилі, не менш гидотна і не менш брудна ніж сам Шуфрич. Бо з задоволенням буде служити будь-якій владі, включно з кремлем.

Я зараз не говорю про тих, хто повівся на медійну істерику.

Але це глупо вестись на це, розказуючи про НОК, коли таваріщі взагалі в тюрмі мають бути.

5) в України немає іншого шляху ніж вичищати це все. Бо цей рак знищить Україну.

Джерело.

Про автора. Mason Lemberg (псевдонім) - політичний оглядач.

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Володимир Зеленський
Нестор Шуфрич
ОПЗЖ
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