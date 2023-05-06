Про це Орбан сказав у етері Radio Kossuth, повідомляє УНІАН.

Така заява пролунала у радіоетері, проте вона не увійшла до підсумкового матеріалу, який було викладено на YouTube.

"Втрати українців — це й наші втрати… В Україні теж живуть угорці, частина України – це давня угорська земля, яка зараз належить Україні. Закарпатські угорці не іммігрували, їх туди не занесло вітром. Вони завжди там жили, це їхня країна, це їхня земля. Вони теж гинуть у війні. Ми, угорці, подвійно мотивовані принести мир в Україну і завжди шукаємо можливості зробити свій внесок у справу миру", - розповів Орбан.