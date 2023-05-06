Орбан назвав частину Закарпаття давньою угорською землею, яка зараз належить Україні
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав частину Закарпаття давньою угорською землею, яка зараз належить Україні
Про це Орбан сказав у етері Radio Kossuth, повідомляє УНІАН.
Така заява пролунала у радіоетері, проте вона не увійшла до підсумкового матеріалу, який було викладено на YouTube.
"Втрати українців — це й наші втрати… В Україні теж живуть угорці, частина України – це давня угорська земля, яка зараз належить Україні. Закарпатські угорці не іммігрували, їх туди не занесло вітром. Вони завжди там жили, це їхня країна, це їхня земля. Вони теж гинуть у війні. Ми, угорці, подвійно мотивовані принести мир в Україну і завжди шукаємо можливості зробити свій внесок у справу миру", - розповів Орбан.
- 5 травня Віктор Орбан заявив, що не може уявити поразки ядерної держави, якою є країна-агресорка Росія.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.28
Купівля 37.28Продаж 37.87
-
EUR
Купівля 40.89Продаж 41.82
- Актуальне
- Важливе