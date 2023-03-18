Насправді ні. Бо не буде кому натиснути кнопку.

Бо перша половина оточення Путіна буде завзято боротися за його трон.

А друга половина буде не менш завзято рятувати свої дупи, розуміючи, що з ними тепер буде.

Перша половина оточення Путіна буде завзято боротися за його трон. А друга половина буде не менш завзято рятувати свої дупи

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І Симоньян чудово розуміє, що вона буде серед других. А тому напружується і лякає весь світ. Лякає зі страху.

І так, ситуація чисто гіпотетична. Свою дупу Путін тепер ще менше буде показувати з бункера. Але приємно. Путіну і Росії знову вказали на їх місце у цьому світі. І воно точно не біля вікна…

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Про автора. Сергій Фурса, інвестиційний експерт, блогер.

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