Ордер для Путіна і ядерна кнопка
Симоньян лякає, що на країну, яка б заарештувала Путіна згідно з ордером Суду Гааги, відразу полетить ядерна бомба
Насправді ні. Бо не буде кому натиснути кнопку.
Бо перша половина оточення Путіна буде завзято боротися за його трон.
А друга половина буде не менш завзято рятувати свої дупи, розуміючи, що з ними тепер буде.
Перша половина оточення Путіна буде завзято боротися за його трон. А друга половина буде не менш завзято рятувати свої дупи
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І Симоньян чудово розуміє, що вона буде серед других. А тому напружується і лякає весь світ. Лякає зі страху.
І так, ситуація чисто гіпотетична. Свою дупу Путін тепер ще менше буде показувати з бункера. Але приємно. Путіну і Росії знову вказали на їх місце у цьому світі. І воно точно не біля вікна…
Про автора. Сергій Фурса, інвестиційний експерт, блогер.
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