Організатори Євробачення не дискваліфікуватимуть Kalush Orchestra за заклик допомогти Азовсталі: вважають заяву гуманітарною
Організатори Євробачення запевнили, що не дискваліфікуватимуть Kalush Orchestra за заклик допомогти Азовсталі, бо вважають заяву українських музикантів - гуманітарною, а не політичною
Про це повідомляє Deutsche Welle.
За правилами музичного конкурсу, на Євробаченні не дозволено робити політичні заяви, але організатори запевнили, що зважають на ситуацію в Україні вважають заклик Kalush Orchestra - гуманітарним.
Полк АЗОВ вже відреагував на вчинок Kalush Orchestra і подякував музикантам.
- 14 травня український етнофольк-гурт Kalush Orchestra після свого виступу у фіналі міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2022" звернувся до всього світу із закликом допомогти захисникам України і, зокрема, Героям Маріуполя.
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