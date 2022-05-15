Про це повідомляє Deutsche Welle.

За правилами музичного конкурсу, на Євробаченні не дозволено робити політичні заяви, але організатори запевнили, що зважають на ситуацію в Україні вважають заклик Kalush Orchestra - гуманітарним.

Полк АЗОВ вже відреагував на вчинок Kalush Orchestra і подякував музикантам.

14 травня український етнофольк-гурт Kalush Orchestra після свого виступу у фіналі міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2022" звернувся до всього світу із закликом допомогти захисникам України і, зокрема, Героям Маріуполя.

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