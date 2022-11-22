Організатори Євробачення оголосили про зміну правил голосування
Організатори Європейської мовної спілки оголосили про зміну правил голосування під час пісенного конкурсу Євробачення
Про це повідомили на сайті Європейської мовної спілки.
Відтепер голосувати за країни, які ввійдуть у півфінал конкурсу, зможуть лише глядачі. Також буде запроваджено онлайн-голосування для глядачів з будь-якої країни світу.
Утім у фіналі залишаться голоси журі. Вони будуть об'єднуватися із голосами глядачів для визначення переможця.
"У 2023 році лише глядачі пісенного конкурсу Євробачення вирішуватимуть, які країни пройдуть до Гранд-фіналу, і, враховуючи глобальний вплив події, кожен, хто дивиться шоу, де б він не жив, може віддати свої голоси за свої улюблені пісні", - зазначив виконавчий супервайзер пісенного конкурсу Євробачення Мартін Остердал.
Голосування, як і раніше, відбуватиметься за допомогою SMS або ж через додаток Євробачення Song Contest. Ті, хто дивиться шоу з інших країн світу, зможуть скористатися спеціальною платформою і віддати свій голос за допомогою банківської карти. Проте невідомо, чи всі країни матимуть змогу голосувати в такий спосіб.
Також була створена робоча група членів EBU для того, щоби запобігти порушенням у голосуванні, які спостерігалися під час Євробачення-2022.
- 7 листопада стало відомо, кого українці обрали до складу журі Євробачення-2023.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.76
Купівля 39.76Продаж 40.47
-
EUR
Купівля 39.98Продаж 40.99
- Актуальне
- Важливе