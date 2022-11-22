Про це повідомили на сайті Європейської мовної спілки.

Відтепер голосувати за країни, які ввійдуть у півфінал конкурсу, зможуть лише глядачі. Також буде запроваджено онлайн-голосування для глядачів з будь-якої країни світу.

Утім у фіналі залишаться голоси журі. Вони будуть об'єднуватися із голосами глядачів для визначення переможця.

"У 2023 році лише глядачі пісенного конкурсу Євробачення вирішуватимуть, які країни пройдуть до Гранд-фіналу, і, враховуючи глобальний вплив події, кожен, хто дивиться шоу, де б він не жив, може віддати свої голоси за свої улюблені пісні", - зазначив виконавчий супервайзер пісенного конкурсу Євробачення Мартін Остердал.

Голосування, як і раніше, відбуватиметься за допомогою SMS або ж через додаток Євробачення Song Contest. Ті, хто дивиться шоу з інших країн світу, зможуть скористатися спеціальною платформою і віддати свій голос за допомогою банківської карти. Проте невідомо, чи всі країни матимуть змогу голосувати в такий спосіб.

Також була створена робоча група членів EBU для того, щоби запобігти порушенням у голосуванні, які спостерігалися під час Євробачення-2022.

7 листопада стало відомо, кого українці обрали до складу журі Євробачення-2023.