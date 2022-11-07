Понад пів мільйона українців обрали журі Нацвідбору на Євробачення-2023 в Дії

Понад пів мільйона українців визначили склад журі Нацвідбору на Євробачення-2023 в Дії

Найбільше українців віддало свої голоси в Дії за Тараса Тополю, Джамалу та Юлію Саніну

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров

За допомогою застосунку "Дія" понад пів мільйона українців визначили, хто цього разу увійде до журі національного відбору на міжнароднний пісенний конкурс "Євробачення 2023". Отож лідерами опитування названі Тарас Тополя, Джамала та Юлія Саніна, які офіційно стануть членами журі після підписання відповідної угоди. Якщо хтось з них відмовиться, то членом журі стане наступний за рейтингом кандидат. Наприклад, Тіна Кароль або DZIDZIO.

"У грудні українці вперше в історії у кілька кліків в Дії оберуть виконавця або гурт, який представить Україну на Євробаченні в Лондоні, - написав Михайло Федоров. - Пів року тому понад мільйон людей подивилися Євробачення в Дії. Тепер подивимося, скільки проголосує!"

67-й пісенний конкурс "Євробачення" відбудеться у британському Ліверпулі

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