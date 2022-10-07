"Євробачення-2023" відбудеться в Ліверпулі
67-й пісенний конкурс "Євробачення" відбудеться у британському Ліверпулі
Про це повідомили Європейська мовна спілка (EBU) та ВВС.
"EBU та BBC раді повідомити, що Ліверпуль було обрано містом-господарем 67-го пісенного конкурсу "Євробачення" після конкурсного процесу", – зазначено в повідомленні.
Півфінали "Євробачення-2023" відбудуться у вівторок, 9-го, та четвер, 11 травня. Великий фінал – у суботу, 13 травня, на Liverpool Arena біля річки Мерсі.
- За право приймати пісенний конкурс "Євробачення-2023" змагалися британські міста Глазго і Ліверпуль. Перед тим приймати у себе популярний пісенний конкурс хотіли ще п’ять англійських міст - Бірмінґем, Лідс, Манчестер, Ньюкасл-апон-Тайн та Шеффілд.
- Попри те, що в конкурсі 2022 року переміг український гурт Kalush Orchestra, "Євробачення-2023" з міркувань безпеки відбуватиметься у Великій Британії від імені України. Відповідне рішення ухвалили Європейська мовна спілка, Суспільне мовлення та BBC.
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