Про це повідомили Європейська мовна спілка (EBU) та ВВС.

"EBU та BBC раді повідомити, що Ліверпуль було обрано містом-господарем 67-го пісенного конкурсу "Євробачення" після конкурсного процесу", – зазначено в повідомленні.

Півфінали "Євробачення-2023" відбудуться у вівторок, 9-го, та четвер, 11 травня. Великий фінал – у суботу, 13 травня, на Liverpool Arena біля річки Мерсі.

За право приймати пісенний конкурс "Євробачення-2023" змагалися британські міста Глазго і Ліверпуль. Перед тим приймати у себе популярний пісенний конкурс хотіли ще п’ять англійських міст - Бірмінґем, Лідс, Манчестер, Ньюкасл-апон-Тайн та Шеффілд.

Попри те, що в конкурсі 2022 року переміг український гурт Kalush Orchestra, "Євробачення-2023" з міркувань безпеки відбуватиметься у Великій Британії від імені України. Відповідне рішення ухвалили Європейська мовна спілка, Суспільне мовлення та BBC.

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