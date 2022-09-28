За право приймати Євробачення-2023 змагатимуться Ліверпуль і Глазго
67-й пісенний конкурс Євробачення відбудеться у Ліверпулі або в Глазго
Про це інформує ВВС
Європейська мовна спілка (EBU) заявила, що за право прийняти у себе "Євробачення 2023" відтепер боротимуться тільки два британських міста – Глазго і Ліверпуль. Раніше за право приймати у себе популярний пісенний конкурс змагалися ще п’ять англійських міст - Бірмінґем, Лідс, Манчестер, Ньюкасл-апон-Тайн та Шеффілд. Остаточне рішення щодо міста-господаря приймуть протягом найближчих декількох тижнів.
Нагадаємо, що на Євробаченні-2022 переміг український гурт Kalush Orchestra з піснею “Стефанія”. Однак європейський мовник заявив, що проводити шоу в Україні небезпечно через війну. І хоча Євробачення-2023 відбудеться у Великій Британії, провадитиметься конкурс від імені України.
- Європейська мовна спілка, Суспільне Мовлення та BBC ухвалили рішення провести пісенний конкурс Євробачення-2023 у Великій Британії замість України
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