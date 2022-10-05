Організація економічного співробітництва та розвитку визнала Україну потенційним членом

Про це інформує прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

ОЕСР розпочала спілкування щодо вступу України в організацію, після - рада перейде до обговорення і підготовки дорожньої карти.

"У липні цього року в Лугано від імені держави я передав заявку на вступ України Генеральному секретареві Організації економічного співробітництва та розвитку Матіасу Корману. А минулого тижня виступив онлайн на відкритті засідання Ради ОЕСР, де заявка розглядалася.

Пан Корман сьогодні повідомив, що Організація розпочинає початковий діалог щодо вступу України. Після цього Рада ОЕСР перейде до дискусій і підготовки проєкту дорожньої карти. Також працюємо над якнайшвидшим відкриттям офісу ОЕСР в Україні", - заявив Шмигаль.

Прем’єр-міністр України роз'яснив, що нашій країні таке членство дає вступ до так званого клубу успішних країн, а це понад 62% світового ВВП.

"Прийняття України в коло розвинених держав насамперед є важливим маркером готовності нашої країни до вступу в ЄС та сигналом для іноземних компаній, що Україна - перспективне місце для інвестицій та розвитку бізнесу", - додав Шмигаль.

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