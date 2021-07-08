Оргкомітет книжкової премії "Еспресо. Вибір читачів 2021" оприлюднив склад Експертного журі у номінації "Література для дорослих"

До складу журі Премії увійшло 12 експертів серед яких: літературознавці, викладачі ВНЗ, критики, журналісти,письменники та інші представники галузі. Всі експерти незалежні та не представляють інтереси жодного видавництва.



Сергій П’ятаченко - доцент кафедри зарубіжної літератури Сумського державного педагогічного університету, кандидат філологічних наук, поет, член НСПУ.







Ольга Деркачова - письменниця, доктор наук, Прикарпатський університет (Івано-Франківськ).







Ніна Головченко - літературна критикиня, кандидатка педагогічних наук, доцентка; членкиня НСЖУ.







Ярина Цимбал - літературознавиця, кандидатка філологічних наук, наукова працівниця Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України.







Олег Соловей - літературний критик і літературознавець. Доцент кафедри теорії та історії української і світової літератури Донецького національного університету імені Василя Стуса.







Софія Філоненко - професорка Бердянського державного педагогічного університету.







Ростислав Мельників - критик, журналіст, літературознавець і поет.







Софія Челяк - програмна директорка ГО "Форум видавців", культурна менеджерка, перекладачка.







Ірина Троскот - головна редакторка сайту "ЛітАкцент".







Богдан Тихолоз - Директор Дому Франка (Львівського національного літературно-меморіального музею Івана Франка), літературознавець, менеджер культури; кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник, доцент







Христина Букатчук (Кухарук) - літературна критикиня, поетесса, журналістка.







Вадим Василенко - науковий співробітник, Відділ української літератури ХХ століття та сучасного літературного процесу, Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка.







На другому етапі кожен експерт в номінації "Література для дорослих" опрацює Довгий список з 84 книг,які подали на конкурс 19 видавництв та обере своїх фаворитів. Після підрахунку голосів будуть визначені 3 книги-фіналісти, які пройдуть у третій етап — голосування читачів у бібліотеках по всій країні.



Книжкова премія "Еспресо. Вибір читачів" заснована телеканалом "Еспресо" у 2017 році та підтримується ГО "Демфорум" з метою відзначати найкращі вітчизняні літературні новинки року та задля підтримки інтересу українців до читання книжок сучасних українських авторів. Ми прагнемо, аби видавці знайшли ефективний шлях до читачів через рекомендації, відгуки та оцінку книжок читачами та авторитетними експертами. Особливість нашої Премії полягає у тому, що її переможців на останньому етапі визначають читачі шляхом голосування у бібліотеках по всій Україні.



Переможців Премії оголосять напочатку грудня 2021 року в ефірі телеканалу "Еспресо", на сайтах "Espreso.TV" та ГО "Демфорум".