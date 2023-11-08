Осередок ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" визнали екстремістським

Про це повідомляє Bloomberg.

Внутрішня розвідувальна служба Німеччини заявила, що виявила заяви і документи функціонерів, які мають антимусульманський, антисемітський або расистський характер. Там зазначили, що це порушення конституції.

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Видання пише, що це рішення має політичне значення, оскільки політсила наразі є найпопулярнішою партією у регіоні, котра регулярно набирає понад 30% голосів виборців. Наступні вибори у землі відбудуться у 2026 році.

Це вже другий подібний випадок у AfD, раніше її молодіжну організацію також віднесли до цієї категорії.