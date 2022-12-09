Ощадбанк подав скаргу проти РФ до Європейського суду з прав людини
Ощадбанк завершив експертно-юридичну роботу й подав скаргу проти Російської Федерації до Європейського суду з прав людини
Про це повідомили в пресслужбі Ощадбанку.
Як зазначили в Ощадбанку, внаслідок збройної агресії РФ українським компаніям і громадянам було завдано значних матеріальних збитків. Щодо Ощадбанку, то багато його відділень зазнали руйнацій і пошкоджень, а сам банк – значних втрат.
"Системна робота Ощадбанку з документації воєнних злочинів дала змогу застосувати міжнародно визнані юридичні механізми, спрямовані на відновлення справедливості та покарання агресора", – додали в пресслужбі, висловивши сподівання на те, що агресор понесе юридичну відповідальність.
- 7 грудня Касаційний суд Франції завершив розгляд касаційної скарги Ощадбанку і підтримав позицію української фінустанови в суперечці проти РФ щодо компенсації збитків, спричинених анексією українського Криму. Верховний суд Франції залишив у силі рішення Міжнародного арбітражу, за ним РФ винна Ощадбанку $1,1 млрд з відсотками.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.41
Купівля 39.41Продаж 40.12
-
EUR
Купівля 40.74Продаж 41.8
- Актуальне
- Важливе