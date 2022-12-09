Ощадбанк подав скаргу проти РФ до Європейського суду з прав людини

Про це повідомили в пресслужбі Ощадбанку.

Як зазначили в Ощадбанку, внаслідок збройної агресії РФ українським компаніям і громадянам було завдано значних матеріальних збитків. Щодо Ощадбанку, то багато його відділень зазнали руйнацій і пошкоджень, а сам банк – значних втрат.

"Системна робота Ощадбанку з документації воєнних злочинів дала змогу застосувати міжнародно визнані юридичні механізми, спрямовані на відновлення справедливості та покарання агресора", – додали в пресслужбі, висловивши сподівання на те, що агресор понесе юридичну відповідальність.

7 грудня Касаційний суд Франції завершив розгляд касаційної скарги Ощадбанку і підтримав позицію української фінустанови в суперечці проти РФ щодо компенсації збитків, спричинених анексією українського Криму. Верховний суд Франції залишив у силі рішення Міжнародного арбітражу, за ним РФ винна Ощадбанку $1,1 млрд з відсотками.

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