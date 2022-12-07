Про це інформувала заступниця міністра юстиції України Ірина Мудра та голова Офісу президента Андрій Єрмак.

"Верховний суд Франції скасував рішення Апеляційного суду Парижа та залишив у силі рішення Міжнародного Арбітражу про стягнення з РФ на користь Ощадбанку $1,1 млрд, плюс відсотки, які будуть нараховуватися з моменту винесення рішення до часу фактичної компенсації", - повідомила Ірина Мудра.

Андрій Єрмак також зазначив, що кошти будуть нараховуватись з моменту винесення рішення до часу фактичної компенсації - це близько 100 тисяч доларів США щоденно.

"Росіяни намагалися використати французьку систему правосуддя та арбітражу, щоб уникнути відповідальності, але не вийшло. Це чудова робота всієї команди - продовжуємо добивати росіян всюди", - наголосив Голова ОП.

Нагадаємо, 26 листопада 2018 року Арбітражний трибунал у Парижі виніс вердикт на користь Ощадбанку, а саме: стягнути з Російської Федерації збитки, які поніс банк внаслідок анексії Криму. Сума відшкодування становитиме $1,3 млрд плюс відсотки, які будуть нараховуватись з моменту винесення рішення до моменту фактичної компенсації, повідомляють в банку.

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