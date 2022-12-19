Ощадбанк презентував ексклюзивну серію "Патріотичні монети"

Про це інформує пресслужба банку.

"Для підтримки єдності українського народу у складні часи Ощадбанк у партнерстві з компанією-представником монетних дворів на початку війни замовив ексклюзивні срібні монети, які відображають героїчне протистояння українського народу армії загарбника. Дизайн монет відображає символи єдності, сили та мужності українського народу", - пише пресслужба.

Повідомляється, що кожна з монет закарбувала один з епізодів боротьби українців з ворогом.

Монета "Русскій воєнний корабль, іді…" присвячена протистоянню прикордонників на острові Зміїний.

Монета "Чорнобаївка - південний щит України" присвячена подіям під Херсоном. ЗСУ в селі Чорнобаївка неодноразово показували професіоналізм, а Росія вкотре показувала - готовність до поразки.





"Тракторні війська України" - присвячена сміливим українським аграріям.





Монета "Україна в моєму серці" символізує серце та український герб із синьо-жовтих стрічок, як символ для тих, хто був вимушений залишили домівку в пошуках безпечного місця.





"Все буде паляниця!" - монета із зображенням символу патріотизму під час повномасштабної війни.





"Ідею створення патріотичних монет підказало саме життя. Вони про кожного з нас: мужніх військових, відважних фермерів, українців, які залишились з початку війни в Україні, й тих, хто вимушено поїхав за кордон", - сказав заступник голови правління Ощадбанку Антон Тютюн.

Діаметр усіх монет 38,60 мм, маса 31,10 г, а номінал - 2 долари.

Монети можна придбати у відділеннях банку.