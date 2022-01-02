Оскверняє пам'ять жертв Голокосту: Ізраїль засудив ходу до дня народження Бандери
Ізраїль засудив смолоскипну ходу, яка 1 січня відбулася у Києві на честь дня народження очільника ОУН Степана Бандери
Про це повідомляє посольство Ізраїлю в Україні у twitter.
У посольстві заявили, що "прославлення тих, хто підтримував нацистську ідеологію, оскверняє пам'ять жертв Голокосту в Україні".
"Ізраїль засуджує націоналістичний марш на честь Бандери. Прославлення тих, хто підтримував нацистську ідеологію, оскверняє пам'ять жертв Голокосту в Україні. Ми вимагаємо розслідування антисемітських проявів, які мали місце під час маршу, згідно із законом, прийнятим у 2021 році", - заявили у посольстві.
- Нагадаємо, у суботу, 1 січня, у Києві відбулася смолоскипна хода, присвячена дню народження очільника ОУН Степана Бандери.
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