Оскверняє пам'ять жертв Голокосту: Ізраїль засудив ходу до дня народження Бандери

Про це повідомляє посольство Ізраїлю в Україні у twitter.

У посольстві заявили, що "прославлення тих, хто підтримував нацистську ідеологію, оскверняє пам'ять жертв Голокосту в Україні".

"Ізраїль засуджує націоналістичний марш на честь Бандери. Прославлення тих, хто підтримував нацистську ідеологію, оскверняє пам'ять жертв Голокосту в Україні. Ми вимагаємо розслідування антисемітських проявів, які мали місце під час маршу, згідно із законом, прийнятим у 2021 році", - заявили у посольстві.

