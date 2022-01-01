У Києві відбувається смолоскипна хода до дня народження Бандери. ФОТО та ВІДЕО

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Смолоскипна хода розпочалася у парку Тараса Шевченка біля пам’ятника Кобзареві. Вона рушила до Майдану Незалежності, а звідти - на Банкову до Офісу президента.



Учасники акції несуть в руках запалені смолоскипи, червоно-чорні прапори та прапори України, вигукують націоналістичні гасла.

Через акцію у центрі Києва посилили заходи безпеки. За порядком стежать правоохоронці, також стоїть пожежна машина. Наразі ситуація спокійна.

Особливістю цьогорічного вшанування Бандери стало виконання легендарної пісні бійців Української Повстанської Армії (УПА) "Батько наш - Бандера, Україна - мати", яка нещодавно отритмала "нове життя" завдяки всенародному флешмобу, розпочатому в соцмережах львівськими школярами.

1 січня є днем вшанування політичного лідера Українського Руху Опору середини ХХ ст., провідника Організації Українських Націоналістів (революційної) - ОУН (р) Степана Бандери.

1 січня 2022 року, виповнилося рівно 113 років від нього народження політика.

З цієї нагоди як в Україні, так і в українських громадах Європи, Америки й Австралії відбувалися церковні служби, тематичні вечори і вечірні смолоскипні акції.











































Довідка

Степана Андрійович Бандера народився 1 січня 1909 року в родині священника з галицького села Старий Угринів, що поблизу Калуша.

Прожив 50 років. Постійно займався політичною боротьбою в ім'я відродження Української держави та її захисту від іноземних поневолювачів.

Однаково жорстоко переслідувався російськими, німецькими і польськими окупантами. Був неодноразово ув'язненим.

1959-го року вбитий на еміграції, у Мюнхені, агентом радянських спецслужб Богданом Сташинським під час підготовки візиту Микити Хрущова до США, де, за історичними відомостями, мало розглядатися українське питання. Пізніше Сташинський утік на Захід, в усьому зізнався й дав приголомшливі свідчення проти СРСР.

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