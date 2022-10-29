Про це сказав російський опозиційний діяч Марк Фейгін в ефірі телеканалу Еспресо.

"Ослаблення Москви і навіть легка поразка в Україні – вигідні Китаю. Так, звичайно, якби Москва виграла за 2–3 дні війну, тоді це інша розмова, можна було б списати Америку і так далі. Але ж такого не сталося. Тобто, Москва ж не перемогла у цій війні, не захопила Київ, а навіщо допомагати їй вибратися, не втративши обличчя, із цієї війни", - сказав він.

Марк Фейгін зауважив, що Китаю на користь слабка економічно Росія, оскільки тоді він зможе показати свою беззаперечну перевагу.

"Навпаки, хай Росія втратить обличчя, хай вона приповзе на колінах до Пекіна, молячи його врятувати економіку, оперезану санкціями, деіндустріалізовану, зі зруйнованим ВПК, із таким ж зруйнованим промисловим потенціалом, який і був низьким, але зараз доведений до найнижчого рівня, із країни третього у четвертий світ, виїхали спеціалісти, виїхали айтішники, інженери, яких ви збиралися просто використати як м’ясо, кидати як фарш, з якого ніколи не буде котлет", - додав він.

Китаєзнавець Олесь Коваль зазначив, що Китай посилює свій вплив на російську економіку.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив про готовність працювати зі Сполученими Штатами, щоб знайти спосіб налагодити зв'язки обох сторін.

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