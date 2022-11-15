Основне завдання "кадирівців" - залякувати росіян, - ГУР

Про це повідомляє Головне управління розвідки.

У повідомленні йдеться, що армії Євгена Пригожина та Рамзана Кадирова створювали для придушення потенційних повстань в Росії. Про це розповів представник ГУР Андрій Черняк.

“Пригожин та Кадиров - це люди, які заради збереження путінської влади мають право на створення власних армій. Ці армії створювалися насамперед для придушення будь-яких потенційних повстань всередині Росії”, - пояснює Черняк.

За словами представника воєнної розвідки України, демонстрація “добре навчених й хоробрих” кадирівців передусім спрямована на російську публіку. Сьогодні, у повномасштабній війні проти України, кадирівці використовуються на фронті в якості “загороджувальних загонів”, які не дають мобілізованим або ж іншим солдатам відступити.

"Тобто основне завдання армії Кадирова – залякування росіян", - пише ГУР.

Речник начальника Одеської ОВА Сергій Братчук заявив, що тікаючи з Херсона, кадирівці постріляли військових РФ у боротьбі за плавзасоби.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresot