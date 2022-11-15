Основне завдання "кадирівців" - залякувати росіян, - ГУР
Українська розвідка розповіла, що військові формування Пригожина та Кадирова створювалися аби придушувати повстання у РФ, а на фронті "кадирівців" використовують як “загороджувальні загони”, які не дають російським солдатам відступити
Про це повідомляє Головне управління розвідки.
У повідомленні йдеться, що армії Євгена Пригожина та Рамзана Кадирова створювали для придушення потенційних повстань в Росії. Про це розповів представник ГУР Андрій Черняк.
“Пригожин та Кадиров - це люди, які заради збереження путінської влади мають право на створення власних армій. Ці армії створювалися насамперед для придушення будь-яких потенційних повстань всередині Росії”, - пояснює Черняк.
За словами представника воєнної розвідки України, демонстрація “добре навчених й хоробрих” кадирівців передусім спрямована на російську публіку. Сьогодні, у повномасштабній війні проти України, кадирівці використовуються на фронті в якості “загороджувальних загонів”, які не дають мобілізованим або ж іншим солдатам відступити.
"Тобто основне завдання армії Кадирова – залякування росіян", - пише ГУР.
- Речник начальника Одеської ОВА Сергій Братчук заявив, що тікаючи з Херсона, кадирівці постріляли військових РФ у боротьбі за плавзасоби.
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