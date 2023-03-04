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Головна війна з Росією Основні битви відбудуться навесні, - експерт з питань безпеки Варченко
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Основні битви відбудуться навесні, - експерт з питань безпеки Варченко

4 березня, 2023 субота
10:37
війна з Росією Морська піхота, ЗСУ, українські військові

Експерт з питань безпеки Іван Варченко вважає, що 2023 рік стане роком української перемоги над російським агресором

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Росія рано чи пізно змушена буде зійти з дистанції. Росія вже мобілізовує останній свій військово-технічний потенціал й людський ресурс, ми не говоримо зараз про дипломатичний ресурс й про можливість Китаю затягнути війну, допомагаючи Росії", - зауважив Варченко.

За його словами, 2023 рік стане роком української перемоги, а основні битви відбудуться саме навесні 2023 року.

"У січні та лютому ми отримали рекордний пакет міжнародної допомоги й отримуємо зараз. Ми вже матимемо можливість сконцентрувати не лише оборонні спроможності, а й наступальні спроможності. Таланту наших військових начальників й мужності наших бійців вистачить, щоб переломний етап настав саме навесні, можливо на початку літа", - зазначив Варченко.

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