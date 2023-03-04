За добу ЗСУ ліквідували 820 військових РФ, 4 танки, 5 БПЛА та літак
Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні 152 190 військових, 3409 танків, 2066 БПЛА, 302 літаки й 289 гелікоптерів
Про це поінформував Генеральний штаб ЗСУ на фейсбуці.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.03.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 152 190 (+820) осіб ліквідовано
- танків ‒ 3409 (+4)
- бойових броньованих машин ‒ 6683 (+10)
- артилерійських систем – 2414 (+12)
- РСЗВ – 487 (+3) од.
- засоби ППО ‒ 247 (+0)
- літаків – 302 (+1)
- гелікоптерів – 289 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2066 (+5),
- крилаті ракети ‒ 873 (+0)
- кораблі /катери ‒ 18 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5289 (+8)
- спеціальна техніка ‒ 230 (+0)
Дані уточнюються.
- Нагадаємо, ранком Генеральний штаб звітував, що минулої доби ЗСУ відбили понад 150 ворожих атак, а також знищили Су-34 та 8 розвідувальних і ударних БПЛА.
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