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Головна війна з Росією Генштаб: у Сімферополі створили "добровольчі дружини" для пошуку диверсантів, а ЗСУ відбили понад 150 ворожих атак

Генштаб: у Сімферополі створили "добровольчі дружини" для пошуку диверсантів, а ЗСУ відбили понад 150 ворожих атак

4 березня, 2023 субота
07:14
війна з Росією ЗСУ

За даними Генштабу ЗСУ, в тимчасово окупованому Сімферополі загарбники створили "добровольчі дружини" для патрулювання міста й пошуку диверсантів, а 3 березня захисники відбили понад 150 атак ворога

Про це мовиться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

"У Сімферополі тимчасово окупованої республіки Крим російська окупаційна влада, побоюючись активізації проукраїнського руху, дій патріотично налаштованих осередків, створює так звані "добровільні дружини". Відомо, що через війну в Україні, існує певна нестача співробітників правоохоронних органів, тому, окрім патрулювання міста, одним із завдань згаданих підрозділів має бути виявлення коригувальників та диверсантів", - ствердили військові.

Зокрема в Генштабі наголосили, що загарбницька армія надалі зазнає суттєвих втрат у живій силі: тенденція щодо надмірної роботи медзакладів на тимчасово окупованих територіях зберігається. Зазначається, що нещодавно одна з лікарень міста Горлівка отримала вказівку про збільшення ліжко-місць для прийняття поранених загарбників.

Минулої доби росіяни завдали по Україні 32 авіаційних та 6 ракетних ударів

Упродовж доби 3 березня Російська Федерація завдала по України 32 авіаційних та 6 ракетних ударів, здійснила 84 обстріли з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі.

У Генштабі підкреслили, що загроза завдання окупантами ракетних ударів залишається значною по всій території України.

ЗСУ відбили понад 150 ворожих атак, а також знищили Су-34 та 8 розвідувальних і ударних БПЛА

Стверджується, що ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Так, минулої доби наші захисники відбили на них понад 150 атак противника.

Тоді ж українська авіація завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також 2 - по зенітно-ракетних комплексах на вогневих позиціях. Також наші захисники збили ворожий літак Су-34 та 8 розвідувальних і ударних БПЛА різних типів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії, своєю чергою, уразили пункт управління, 3 райони зосередження противника, склад боєприпасів, 2 склади ПММ, а також станцію радіоелектронної боротьби ворога.

Ситуація за напрямками

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, наступальних угруповань противника не виявлено. Протягом минулої доби ворог обстріляв населені пункти Медведівка Чернігівської області; Собки, Бачівськ, Уланове, Кучерівка, Білокопитове, Старикове, Ходине, Рижівка, Атинське, Павлівка і Рясне на Сумщині та райони близько 10 населених пунктів Харківської області. Серед них - Стрілеча, Стариця, Вовчанськ, Бударки та Амбарне.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник безуспішно вів наступальні дії в районах населених пунктів Кремінна і Білогорівка Луганської області та Спірне і Веселе - Донецької. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів поблизу лінії зіткнення. Зокрема, це - Дворічна, Куп’янськ, Крохмальне Харківської області; Макіївка, Невське, Кремінна, Діброва, Білогорівка Луганської області та Колодязі, Сіверськ, Роздолівка на Донеччині.

На Бахмутському напрямку противник не полишає спроб оточити місто Бахмут. Протягом минулої доби наші воїни відбили численні атаки в районах населених пунктів Васюківка, Дубово-Василівка, Богданівка, Бахмут та Іванівське Донецької області. Ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Федорівка, Васюківка, Залізнянське, Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Предтечине, Кліщіївка, Курдюмівка, Озарянівка, Диліївка, Торецьк, Майорськ та Північне.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках росіяни безуспішно атакували позиції наших військ поблизу населених пунктів Новокалинове, Красногорівка, Кам’янка, Авдіївка, Сєверне, Водяне, Невельське, Мар’їнка та Побєда. Здійснив артилерійські та мінометні обстріли в районах майже 30 населених пунктів. Серед них - Веселе, Бердичі, Авдіївка, Побєда, Новомихайлівка, Водяне, Вугледар, Богоявленка та Велика Новосілка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде оборону. На окремих ділянках намагається покращити тактичне положення, створити умови для відновлення наступу. Здійснив артилерійські обстріли районів понад 25 населених пунктів, зокрема, Времівки, Новосілки, Зеленого Поля Донецької області та Гуляйполя, Залізничного, Гуляйпільського, Чарівного та Кам’янського Запорізької області; Очакова на Миколаївщині та Берислава, Томариного, Козацького, Білозерки, Дніпровського і Херсона. Є загиблі та поранені серед цивільного населення.

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Сумщина
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Миколаївщина
Херсонщина
Чернігівщина
Донеччина
окуповані території
окупанти
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