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“Основним законом не передбачено”: Верховний Суд пояснив рішення щодо указу Зеленського про скасування призначення Тупицького

14 липня, 2021 середа
17:39
Суспільство

Верховний Суд заявив, що визнав незаконним указ Володимира Зеленського, яким він скасував призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного суду, адже президент вийшов за рамки своїх повноважень

Про це повідомили в пресслужбі Верховного Суду у коментарі РБК-Україна.

Як зазначається, Касаційний суд в складі Верховного суду задовольнив позов Тупицького до Зеленського, визнав протиправним та скасував указ від 27 березня 2021 № 124/2021, після якого Тупицький позбувся посади судді КСУ.

У суді повідомили, що президент при формуванні органів влади і нормуванні їх діяльності зобов'язаний діяти лише на підставі Конституції та законів в межах своїх повноважень (ст. 19 Конституції України).

Пресслужба наголошує, що при цьому підстави і порядок звільнення судді КСУ визначено в ст. 149-1 Конституції і ст. 20 закону "Про Конституційний суд України". А реалізація повноважень президента щодо формування складу КСУ здійснюється шляхом видання указів про призначення суддів.

"Іншого способу реалізації президентом конституційних повноважень, пов'язаних з формуванням КСУ, зокрема шляхом скасування раніше прийнятих актів з кадрових питань (в конкретному випадку при призначенні судді Конституційного суду України на цю посаду), основним законом не передбачено", - повідомили в пресслужбі.

У суді зауважили, що необґрунтованими є посилання відповідача на норми п. 17 ч. 1 ст. 106 Конституції як на правову підставу для підписання спірного указу, оскільки ці положення Конституції не регламентують відносини щодо формування складу КСУ, а визначають повноваження президента щодо керівництва в сферах нацбезпеки і оборони, а також кадрових військових питань, які належать до його компетенції.

Повідомляється, що в оспорюваному указі, основним мотивом для його видання послугувало те, що Тупицький та інші судді КСУ голосували за рішення від 27 жовтня 2020 (скасування низки пунктів антикорупційної реформи), що "призвело до дестабілізації соціально-політичної ситуації в Україні, дискредитації нашої держави на міжнародній арені".

У Верховномі Суді зазначають, що видання президентом на цій підставі акту про скасування указу про призначення Тупицького на посаду судді КСУ є порушенням встановлених Конституцією та іншими законами гарантій незалежності і недоторканності судді КСУ. Оскільки суддя не може бути притягнутий до відповідальності за голосування, а тільки за вчинення злочину або дисциплінарного проступку.

Сьогоднішнє рішення може бути оскаржене у Великій палаті Верховного суду.

  • Нагадаємо,президент Володимир Зеленський скасував указ від 14 травня 2013 року про призначення Олександра Тупицького і Олександра Касмініна суддями Конституційного Суду України.
  • Згодом, Верховний Суд визнав протиправним указ Володимира Зеленского, яким він скасував призначення Олександра Тупицького суддею КСУ.

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Володимир Зеленський
судді
Верховний суд
КСУ
новини України
Олександр Тупицький
указ президента
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