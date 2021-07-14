Верховний Суд визнав незаконним указ Зеленського про скасування призначення Тупицького суддею КСУ
Верховний Суд визнав протиправним указ Володимира Зеленского, яким він скасував призначення Олександра Тупицького суддею КСУ
Про це в коментарі РБК-Україна розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.
Верховний Суд України визнав незаконним указ президента України Володимира Зеленського про скасування призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного суду України.
"Безумовно, сьогоднішнє рішення Верховного Суду по Тупицькому насправді зовсім не про Тупицького. Воно набагато ширше. Воно про опір неминучого", - наголосив Подоляк.
- Нагадаємо, президент Володимир Зеленський скасував указ від 14 травня 2013 року про призначення Олександра Тупицького і Олександра Касмініна суддями Конституційного Суду України.
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