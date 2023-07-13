Про це повідомляє держагенція ТАСС зі залу суду.

Суд у Краснодарі заарештував до 10 вересня Сергія Денисенка, якого підозрюють у вбивстві екскомандира субмарини "Краснодар" та заступника начальника відділу з мобілізаційної роботи адміністрації Краснодара Станіслава Ржицького.

Сергій Денисенко під час судового засідання заявив, що не співпрацював і ніяк не пов'язаний із спецслужбами України.

Видання РБК додає, що Денисенко зазначив, що мотив скоєння злочину був особистим, а винагороди йому ніхто не обіцяв.

Слідчий комітет Росії розмістив відео з вивезенням на місце злочину Сергія Денисенка. Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ назвав відео "дивною відвертістю, майже шоу".