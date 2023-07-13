Особисті мотиви і відсутність зв'язків з Україною: підозрюваний у вбивстві екскомандира субмарини "Краснодар" визнав провину
Уродженець Сум Сергій Денисенко, якого затримали у РФ за підозрою у вбивстві екскомандира субмарини "Краснодар", визнав провину і заперечив зв'язки зі спецслужбами України
Про це повідомляє держагенція ТАСС зі залу суду.
Суд у Краснодарі заарештував до 10 вересня Сергія Денисенка, якого підозрюють у вбивстві екскомандира субмарини "Краснодар" та заступника начальника відділу з мобілізаційної роботи адміністрації Краснодара Станіслава Ржицького.
Сергій Денисенко під час судового засідання заявив, що не співпрацював і ніяк не пов'язаний із спецслужбами України.
Видання РБК додає, що Денисенко зазначив, що мотив скоєння злочину був особистим, а винагороди йому ніхто не обіцяв.
Слідчий комітет Росії розмістив відео з вивезенням на місце злочину Сергія Денисенка. Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ назвав відео "дивною відвертістю, майже шоу".
- Нагадаємо, 10 липня у Росії застрелили екскомандира підводного човна "Краснодар" Станіслава Ржицького, який ймовірно причетний до удару "калібрами" по Вінниці минулого року.
- 11 липня затримали підозрюваного у вбивстві Ржицького – це уродженець Сум Сергій Денисенко, який є президентом Федерації шотокан карате-до України, а з початку 2023 року жив і працював у Краснодарському краї.
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