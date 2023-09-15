Останні 3 дні росіяни активно перекидають резерви через Маріуполь в напрямку Бердянська, - Андрющенко
Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що останні три дні окупанти активно перекидають резерви з інших ділянок фронту на Запорізький напрямок
Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"
"За останні три дні пересування російської техніки через Маріуполь збільшилось. Вони перекидають цю техніку саме на Запорізький напрямок. При цьому не можна сказати, що збільшився саме трафік цієї техніки. Адже ми спостерігаємо перекидання резервів і точно з іншої ділянки фронту. Тобто ця техніка заходить не з території Росії. Тобто вони зняли частину своїх військ з якоїсь ділянки фронту для того, щоб посилити інший напрямок. Їдуть вони в напрямку Бердянська, а це означає, що потім ми їх побачимо в Пологах, або біля Токмака"- розповів Андрющенко.
Радник міського голови додав, що таке пересування російських військ відбувається часто.
"Десь 1,5 місяця тому відбувалась така ж ситуація. Тоді ми дізнались, що то були підрозділи морської піхоти окупантів. Через тиждень вже був зворотний рух їхніх військ. Везли вони поранених та вбитих до шпиталів та моргів. Тому сподіваємось, що цього разу їх чекає така ж доля", - додав він.
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