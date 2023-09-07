У Маріуполі пролунали потужні вибухи, почалася пожежа, - Андрющенко
У четвер, 7 вересня, у тимчасово окупованому Маріуполі лунали гучні вибухи. Після них розпочалася пожежа, а росіяни підняли авіацію
Про це пише радник мера Петро Андрющенко.
"Маріуполь. Дуже гучно. Два вибухи. Мангуш. Район. Гучно. Вибух. Доброго ранку", - написав Андрющенко.
За його словами, після вибухів у Маріуполі та районі зафіксовано пожежу за торгівельним центром "Порт-Сіті" та в районі бетонного міні-заводу. Також росіяни повідомили про роботу авіації.
"Окупанти повідомляють про "робота авіації", однак це вже настільки типова брехня, що самі собі не вірять", - написав він.
Крім цього, після вибухів росіяни нібито підняли авіацію з Приморсько-Ахтарського та Ростовського напряму в бік Запоріжжя.
- У середу, 30 серпня, у тимчасово окупованому Маріуполі пролунали вибухи. Попередньо, в місті працювала ППО. Також відомо, що загарбники підняли авіацію.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.34 Купівля 37.34Продаж 38.07
- EUR Купівля 40.15Продаж 41.15
- Актуальне
- Важливе