У Маріуполі пролунали потужні вибухи, почалася пожежа, - Андрющенко

Про це пише радник мера Петро Андрющенко.

"Маріуполь. Дуже гучно. Два вибухи. Мангуш. Район. Гучно. Вибух. Доброго ранку", - написав Андрющенко.

За його словами, після вибухів у Маріуполі та районі зафіксовано пожежу за торгівельним центром "Порт-Сіті" та в районі бетонного міні-заводу. Також росіяни повідомили про роботу авіації.

"Окупанти повідомляють про "робота авіації", однак це вже настільки типова брехня, що самі собі не вірять", - написав він.

Крім цього, після вибухів росіяни нібито підняли авіацію з Приморсько-Ахтарського та Ростовського напряму в бік Запоріжжя.