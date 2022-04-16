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Останній прокурор Нюрнберга: "Путіну буде непросто залишити судову залу"

16 квітня, 2022 субота
14:50
війна з Росією Останній живий прокурор Нюрнберзького процесу Бенджамін Ференц

За вторгнення Росії до Україну та жахливі злочини російських окупантів проти мирного населення Володимира Путіна буде притягнуто до юридичної відповідальності

Про це останній живий прокурор Нюрнберзького процесу, американський правник Бенджамін Ференц заявив в інтерв'ю ведучій CNN Крістіан Аманпур, передає Еспресо.TV.

"Звісно, він може бути притягнутий до відповідальності. Не існує аргументів, якими можна виправдати вбивство дітей, їх батьків. Ми знаємо, що злочини проти людяності були покарані не тільки в Нюрнберзі, але і після нього, в багатьох юрисдикціях. Є факт агресії - вторгнення в Україну можна класифікувати як явний факт агресії, - а вбивство завжди було злочином проти людяності. Тому немає жодних складнощів у визначенні цих злочинів, відповідального за які може бути притягнуто до відповідальності, і Путіну, якщо він та людина, яка стоїть за всім цим, напевно буде непросто залишити судову залу", - пояснив Ференц.

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Відповідаючи на запитання про те, де саме слід судити Путіна, в якому суді, прокурор підкреслив, що у світі вистачає моделей судів, проте найважчим є змусити підозрюваних у військових злочинах осіб визнати юрисдикцію суду.

"Ми встановили модель для існуючих судів. На жаль, не кожна нація готова взяти на себе зобов'язання не вбивати людей, яких вони вважають своїми ворогами. Так що в нас достатньо моделей і вистачає різних судів. У нас є злочини в Югославії, інших місцях, тому не бракує власне моделей суду і того, де їх проводити.

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Складність полягає в тому, щоб змусити визнати юрисдикцію суду. Злочинці ніколи не хочуть йти під суд, тому суспільство повинно або посадити їх у в'язницю, або віддати під суд, або відсторонити від посади. Вони не можуть безкарно діяти в тому ж дусі, щоб люди з адміністрації наказували своїм військам виходити і вбивати людей, яких вони навіть не знають, за злочини, які вони навіть не можуть описати - і вбивати сотнями й тисячами", - сказав Бен Ференц.

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Дії росіян в України прокурор порівнює з Голокостом.

"Моє серце розбито. Все своє життя після Голокосту я намагався створити мир і гармонію в усьому світі для всіх людей, незалежно від їх раси або віросповідання. І ми досягли певного прогресу в цьому напрямку, створивши нові міжнародні кримінальні суди, викладаючи гуманітарне право в університетах. Але тепер ми бачимо, що те, що відбувається дуже схоже на те, що вже було: обстрілюються діти, вибухають будинки. Мені боляче бачити, що ми так мало винесли з Голокосту", - додає Ференц.

  • Нагадаємо, міжнародна група криміналістів вже збирає докази злочинків армії РФ проти цивільних. Зараз вони працюють у Бучанському районі Київської області.



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Друга світова війна
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військові злочинці
Друга світова
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