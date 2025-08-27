МОН продовжило термін подачі заяв на вступ до профтехів до 1 жовтня

Про це повідомили на сайті МОН.

Міністерство освіти і науки продовжило термін вступу до закладів професійно-технічної освіти до 1 жовтня 2025 року.

Зазначається, що для вступу до профтехів не потрібно складати НМТ — натомість вступники проходять співбесіду або творчий конкурс. Основою для зарахування є середній бал свідоцтва про освіту, а навчання можливе як на бюджетній, так і на контрактній основі.

Залежно від обраного фаху, базової освіти (9 чи 11 класів) і попередньої підготовки, навчання триває від шести місяців до трьох років. Стипендія становить щонайменше 1350 гривень.

Подати заяву на вступ до профтеху можна як особисто в закладі освіти, так і онлайн - через електронний кабінет на платформі ЄДЕБО. Щоб знайти відповідний заклад, достатньо перейти на сайт "Профтех онлайн", обрати розділ "Вибери свій" та скористатися фільтрами для пошуку за регіоном і професією. На сайті також доступна інформація про освітні напрями, переваги робітничих спеціальностей і відповіді на найпоширеніші запитання щодо вступу.