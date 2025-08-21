Рада ухвалила євроінтеграційний закон про професійну освіту

Про це повідомила нардепка Ірина Геращенко.

За це рішення віддали свої голоси 285 депутатів.

"До другого читання його (законопроєкт, - ред.) значно вдосконалили, підтримавши правки "ЄС" щодо захисту української мови", - зазначила Геращенко.

Основні положення

Реформа професійної освіти передбачає нові принципи її розвитку та фінансування. Кожен зможе здобувати професійну освіту в будь-якому віці, а з 2027 року профільна середня освіта триватиме три роки з можливістю обрати академічний чи професійний напрям.

Заклади профосвіти отримають більше автономії, їхня діяльність контролюватиметься через аудит і наглядові ради за участю бізнесу.

Роботодавців активніше залучатимуть до навчання, щоб готувати фахівців, котрі мають попит на ринку праці.

Також визнаватимуться професійні знання та навички, здобуті поза закладом освіти, а керівників обиратимуть за новими правилами з урахуванням управлінських компетенцій.

Що кажуть в уряді

Прем'єрка Юлія Свириденко привітала рішення Ради, зазначивши, що це важливий євроінтеграційний законопроєкт.

"Це важливий крок на шляху європейської інтеграції та виконання Плану України, що відкриває доступ до близько 390 млн євро підтримки від ЄС", - написала вона.

Посадовиця наголосила, що уряд щороку інвестуватиме в модернізацію інфраструктури: нові майстерні, лабораторії, утеплення гуртожитків та реконструкцію закладів.