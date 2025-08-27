У Дію додали функцію реєстрації місця проживання в гуртожитку
У застосунку "Дія" зʼявилася функція задля реєстрації місця проживання в гуртожитку онлайн: нею можуть скористатися невійськовозобовʼязані студенти, які мають картку платника податків і підписали договір про проживання в гуртожитку
Про це повідомила пресслужба Дії.
Для зміни реєстрації місця проживання слід авторизуватися в Дії, у кабінеті Послуги обрати Зміна місця проживання, де треба вказати навчальний заклад та гуртожиток.
Після цього за потреби додайте номер та дату договору про проживання, а потім потрібно підписати заяву Дія.Підписом або КЕП і відправити.
"Щойно заяву схвалить уповноважена особа університету, ви отримаєте сповіщення про сплату адмінзбору. Далі система автоматично відправить її органу реєстрації місця проживання. Про статус заяви ви зможете дізнатись у кабінеті на порталі "Дія", – пояснюють у повідомленні.
Зазначено, що наразі спростили заселення до гуртожитків з Дією 23 навчальні заклади.
Нині сервіс доступний для використання невійськовозобов'язаним студентам, які мають картку платника.
- У Мінцифри анонсували 6 нових сервісів на порталі "Дія", серед них – перший у світі національний ШІ-асистент, який надаватиме державні послуги.
