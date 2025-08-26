ШІ-асистент, еНотаріат і "Шлях пораненого": Федоров анонсував 6 сервісів у Дії

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Зручна цифрова держава — це можливість отримати послугу чи консультацію під певну життєву ситуацію без візитів у держустанови та витраченого часу в чергах. Щотижня ми запускаємо нові сервіси, які знищують бюрократію, черги та корупцію", – написав він.

Так, у застосунку зʼявиться національний АІ-асистент, який надаватиме державні послуги.

"Перший сервіс — довідка про доходи. Згодом ви зможете отримувати консультації та державні послуги, просто написавши свій запит у чат людською мовою", – зазначив Федоров.

Через е-Нотаріат можна буде отримувати послуги нотаріату онлайн.

"еАкциз. Лише за рік Україна втрачає близько 30 млрд грн через нестачу податків на алкоголь та тютюн. Ми проведемо цифрову трансформацію сфери й замінимо паперову акцизну марку електронною. Українці зможуть перевірити легальність продукції в Дії, просто відсканувавши електронну марку", – розповів міністр.

Окрім цього, у застосунку запрацює комплексний сервіс для військових та їхніх родин — "Шлях пораненого".

Також стартувало бета-тестування сервісу базової соціальної допомоги.

"Це комплексна послуга, яка об’єднає всі соцвиплати в одну. Подання заявки — через Дію без паперової бюрократії", – пояснив Федоров.

Водночас триває робота над замовленням витягу про несудимість з апостилем у Дії з доставкою.