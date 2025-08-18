Пакунок школяра: подання заяв на участь у програмі стартувало в Дії
У застосунку "Дія" відтепер можна подати заявку на участь у програмі "Пакунок школяра", за якою батьки або законні представники першокласників можуть отримати одноразову допомогу від держави в розмірі 5 тис. грн
Про це повідомила пресслужба Мінцифри.
Ці кошти можна використати на придбання шкільного приладдя, одягу чи взуття для дитини.
Подання заяви відбувається онлайн у кілька кроків через Дію, а якщо школа ще не внесла дані до системи, потрібно зачекати або звернутися безпосередньо до закладу.
Допомогу можна оформити до 15 листопада, а використати гроші — протягом 180 днів після зарахування на рахунок. Виплату може отримати лише один із батьків чи опікунів, а для сімей за кордоном вона буде доступною після повернення в Україну.
Якщо подати заяву через Дію неможливо, це можна зробити у сервісному центрі Пенсійного фонду.
Програму запроваджено Міністерством соцполітики спільно з іншими відомствами та міжнародними партнерами.
- Уряд запустив програму "Пакунок школяра" в липні.
Читайте також: Пакунок школяра: як батькам першокласників отримати 5 тис. грн на канцтовари й одяг
