Пресреліз

Українські підлітки готуються до лідерської програми в Лондоні

Ярослава Наумова
13 жовтня, 2025 понедiлок
18:44
освіта Українські підлітки готуються до лідерської програми в Лондоні

12 жовтня в Києві відбулася підготовча зустріч 33 українських підлітків, які вже в листопаді цього року вирушать до Лондона в межах програми FLEX UK-Ukraine — ініціативи британської благодійної організації UKUATogether спільно з БО "БФ "Весна!"

Зміст

Зустріч, що стала частиною етапу підготовки до двотижневої лідерської програми у Великій Британії, розпочалася з неформального знайомства за піцою в одному з київських закладів, а продовжилася захоплюючою екскурсією Національною кіностудією імені Олександра Довженка, яку організував БО "БФ "Весна!".

Участь у заході взяли підлітки з різних районів Київської області, зокрема Обухівського, Білоцерківського, Вишгородського, Бучанського, Фастівського, Броварського, Бориспільського, а також внутрішньо переміщені діти з Донецька та Рубіжного, які нині проживають на Київщині. До групи долучилася також учасниця з селища Лисянка Черкаської області.

"Програма FLEX унікальна тим, що дає можливість українським підліткам виїхати під час війни до Великої Британії, здобути новий досвід і повернутися додому натхненними. Це діти з рівнем англійської B2, активні у своїх громадах, переможці конкурсів і змагань. Більше половини з них — діти військових і героїв, а дехто з учасників, на жаль, уже втратив батька чи матір на війні. Наша мета — підтримати дітей, надихнути, допомогти знайти шлях до майбутньої професії", — зазначила Світлана Логвин, членкиня правління UKUATogether, керівниця напрямку зв'язків з Україною.

Під час зустрічі підлітки ділилися очікуваннями від майбутньої поїздки, знайомилися та обговорювали організаційні моменти.

"Такі зустрічі допомагають дітям адаптуватися ще до поїздки — знайти однодумців, позбутися хвилювання перед перельотом і навчанням. Для багатьох це перша закордонна подорож, тож підтримка і знайомство в такій атмосфері дуже важливі, — додала Світлана Логвин.

Екскурсію Національним центром Олександра Довженка провела професійна екскурсоводка та блогерка Тетяна Литвин, яка розповіла про історію кіностудії, біографію Олександра Довженка, а також показала виставку, присвячену легендарному фільму "Тіні забутих предків" та його режисеру Сергію Параджанову.

FLEX UK-Ukraine, UKUATogether спільно з БО "БФ "Весна!"

"Дітям було надзвичайно цікаво побачити старі камери, плівки, костюми, реквізит тощо. Вони вперше побачили, як створюється кіно. Дуже вразило порівняння старих технологій і сучасних. Неможливо уявити, наскільки інакше знімали фільми півстоліття тому", — поділилася враженнями начальниця служби у справах дітей та сім'ї Віталія Гавриленко, яка також супроводжувала групу.

"Кожна дитина заслуговує на шанс розкрити свій потенціал. Особливо зараз, коли Україна потребує сильних, освічених молодих людей, які зможуть відбудовувати державу після перемоги", — наголосила директорка БО "БФ "Весна!" Олександра Хаус.

Програму FLEX UK-Ukraine реалізують за підтримки Київської обласної військової державної адміністрації, яка бере участь у відборі учасників та супроводжуючих дорослих. Цього року до Лондона вирушать 40 українських підлітків — це вже третій заїзд поспіль. Програма набирає обертів і планується до розширення.

Транспортним партнером проєкту виступає авіакомпанія Wizz Air, а серед британських партнерів — Notting Hill & Ealing School, Beyond London, Google London, CFC та House of Parliament.

"Наші учасники матимуть можливість зустрітися з членами британського парламенту, поспілкуватися з представниками уряду та відомих корпорацій, побачити, як приймаються рішення на найвищому рівні. Ця програма показує: якщо маєш мрію — її можна реалізувати", — додала Світлана Логвин.

UKUATogether (UK-Ukraine Together) — британська благодійна організація, що підтримує українських підлітків і молодь, які постраждали від війни. Її ініціатива FLEX UK-Ukraine дає змогу українським підліткам навчатися у Великій Британії, розвивати лідерські навички та знайомитися з британською культурою. Програму фінансує UKUATogether за підтримки партнерів.

БО "БФ "Весна!" реалізує проєкти у сферах освіти, охорони здоров'я, екології, культури, розвитку громад і захисту прав людини.
 

