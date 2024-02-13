В Україні будуть реорганізовані дві наукові установи й академія: Кабмін ухвалив розпорядження

Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України.

Зокрема, Інститут фізичної оптики об'єднають зі Львівським національним університетом імені Івана Франка, Науково-дослідний інститут українознавства - з Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, а Українську інженерно-педагогічну академію приєднають до Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

У МОН зауважують, що такі рішення мають на меті оптимізувати мережу наукових установ і закладів вищої освіти, покращити управління, посилити кадровий потенціал, дослідницьку базу, а також можливості додаткового залучення конкурсного й позабюджетного фінансування наукової діяльності дослідницьких інституцій.

Також, згідно з міністерством, це дасть університетам змогу посилити в освітньому процесі дослідницьку складову.