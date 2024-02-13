В Україні будуть реорганізовані дві наукові установи й академія: Кабмін ухвалив розпорядження
Кабінет міністрів України схвалив рішення реорганізувати наукові установи - Інститут фізичної оптики імені О.Г. Влоха МОН, Науковий-дослідний інститут українознавства, а також Українську інженерно-педагогічну академію
Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України.
Зокрема, Інститут фізичної оптики об'єднають зі Львівським національним університетом імені Івана Франка, Науково-дослідний інститут українознавства - з Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, а Українську інженерно-педагогічну академію приєднають до Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.
У МОН зауважують, що такі рішення мають на меті оптимізувати мережу наукових установ і закладів вищої освіти, покращити управління, посилити кадровий потенціал, дослідницьку базу, а також можливості додаткового залучення конкурсного й позабюджетного фінансування наукової діяльності дослідницьких інституцій.
Також, згідно з міністерством, це дасть університетам змогу посилити в освітньому процесі дослідницьку складову.
- 19 січня міністр освіти й науки України Оксен Лісовий виступив за об'єднання ЗВО, адже така їхня кількість не відповідає потребам з огляду на демографічну ситуацію.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.87 Купівля 37.87Продаж 38.46
- EUR Купівля 40.79Продаж 41.63
- Актуальне
- Важливе