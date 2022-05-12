Отримав 1 млн грн "відкату" за забезпечення правоохоронців на фронті: судитимуть ексначальника департаменту Нацполіції
В Україні судитимуть ексначальника департаменту поліції, який отримав 1 млн грн відкату за постачання вибухозахисного обладнання на фронт
Про це повідомила САП у телеграмі.
"Колишній начальник департаменту обвинувачується в тому, що незважаючи на обізнаність про потребу підрозділів Національної поліції в зоні АТО у забезпеченні їх вибухозахисним обладнанням, зажадав від постачальника "відкат" для себе у розмірі майже 1 млн гривень за постачання такого обладнання", - зазначили у відомстві.
Кошти, отримані від постачальника, чоловік легалізував через підконтрольні підприємства. Ексначальника департаменту поліції судитимуть за злочин, передбачений ч. 1 ст. 209 та ч. 4 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди), а директора підприємства - за ч. 3 ст. 369 КК України (надання неправомірної вигоди).
У САП зауважили, що ексочільник департаменту Нацполіції з лютого не з'являвся у прокурора для отримання обвинувачення й переховувався від слідства. Тому 9 травня йому призначили запобіжний захід у вигляді застави з покладанням обов’язків, зокрема носити електронний браслет і не виїжджати за межі Київщини.
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