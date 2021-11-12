Оцифровані експонати, 3D-моделі та ігри: у Мукачеві, в замку Паланок, відкрили смарт-музей

Про це повідомляє Укрінформ.

"Головна ідея - показати історію замку в інтерактивному цікавому форматі, через цифрові елементи експозиції, де представлені головні події та постаті історії замку", - сказав директор Мукачівського історичного музею Михайло Белеканич.

Експозиція смарт-музею "Хроніки замку Паланок" складається з п’яти кімнат. Це інтерактивний простір, у якому можна побачити замок у різні історичні періоди та дізнатися про його історію.





"У новій експозиції - 3D моделі замку, оцифровані експонати, кілька видів ігор для дітей. Зокрема, дерев’яна гармата, з якої можна безпечно стріляти, стіни, на яких можна малювати, "будматеріали" для арок, які можна зводити власноруч", - зазначив Белеканич.

Крім того, у середньому дворі замку створили фотозону "Замкова сторожа", де можна пофотографуватися з історичними костюмами, зброєю та військовими обладунками, які можна брати в руки.





Організатори зазначають, що створюючи смарт-замок, вони хотіли підвищити цікавість відвідувачів до замку "Паланок". У середньому туристи проводять у будівлі до двох годин. За рахунок такого інтерактиву цей час може збільшитись до чотирьох годин.