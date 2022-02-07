Оттава оголосила надзвичайний стан через COVID-протести

Про це йдеться у заяві на сайті міста.



“Мер Джим Уотсон оголосив у місті Оттаві надзвичайний стан через чинні протести”, - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що оголошення надзвичайного стану “відображає серйозну загрозу безпеці жителів, яку створюють протести, та привертає увагу до необхідності надання підтримки іншими рівнями влади”.



Протести дальнобійників у столиці Канади тривають уже понад тиждень. Учасники акцій не згодні з заходами влади, запровадженими для стримання COVID-19, та вимагають скасування обов'язкової вакцинації від коронавірусу. Демонстрації отримали назву "Конвой свободи".



Як повідомляє BBC, наразі центр Оттави паралізований, а транспортні засоби та намети перекривають дороги.



Поліція заявила, що занепокоєна тим, як колона привернула ультраправі та екстремістські елементи, і підтвердила, що займається понад 60 кримінальними розслідуваннями на тлі протестів, серед яких є "злочинство, крадіжки, злочини на ґрунті ненависті та пошкодження майна".



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