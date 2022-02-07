Оттава оголосила надзвичайний стан через COVID-протести
Столиця Канади Оттава оголосила надзвичайний стан на тлі протестів дальнобійників проти карантинних обмежень, пов'язаних із COVID-19
Про це йдеться у заяві на сайті міста.
“Мер Джим Уотсон оголосив у місті Оттаві надзвичайний стан через чинні протести”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що оголошення надзвичайного стану “відображає серйозну загрозу безпеці жителів, яку створюють протести, та привертає увагу до необхідності надання підтримки іншими рівнями влади”.
Протести дальнобійників у столиці Канади тривають уже понад тиждень. Учасники акцій не згодні з заходами влади, запровадженими для стримання COVID-19, та вимагають скасування обов'язкової вакцинації від коронавірусу. Демонстрації отримали назву "Конвой свободи".
Як повідомляє BBC, наразі центр Оттави паралізований, а транспортні засоби та намети перекривають дороги.
Поліція заявила, що занепокоєна тим, як колона привернула ультраправі та екстремістські елементи, і підтвердила, що займається понад 60 кримінальними розслідуваннями на тлі протестів, серед яких є "злочинство, крадіжки, злочини на ґрунті ненависті та пошкодження майна".
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.89
Купівля 27.89Продаж 28.18
-
EUR
Купівля 31.8Продаж 32.25
- Актуальне
- Важливе