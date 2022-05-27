ОТУ "Схід" 27 травня вбили до 60 окупантів, знищили БМП, ББМ і артилерійську систему
За день 27 травня українські військові знищили на Сході до 60 російських окупантів
Про це повідомили у звіті ОТУ "Схід".
"Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", - наголошують в ЗСУ.
Сьогодні, 27 травня, наші воїни знищили до 60 окупантів, 1 БМП, 1 ББМ, артилерійську систему та 2 автівки.
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