ОТУ "Схід" 27 травня вбили до 60 окупантів, знищили БМП, ББМ і артилерійську систему

Про це повідомили у звіті ОТУ "Схід".

"Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", - наголошують в ЗСУ.

Сьогодні, 27 травня, наші воїни знищили до 60 окупантів, 1 БМП, 1 ББМ, артилерійську систему та 2 автівки.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb