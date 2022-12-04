ОУН та УПА на Кіровоградщині: вперше опубліковано архівні документи
Регіональний центр наукових досліджень з історії України області вперше презентує видання з архівними документами про діяльність Української повстанської армії та Організації українських націоналістів на території Кіровоградщини до Дня Збройних сил України, 5 грудня
Про це повідомили в facebook Кіровоградської обласної ради.
Архівні документи упорядкували у видання Борис Шевченко та Сергій Хмара.
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"Книга "ОУН і УПА на Центральноукраїнських землях. Документи та матеріали" вийшла друком у жовтні. Складається вона з двох частин. Перша - містить добірку архівних документів, які у радянський час були засекречені. Друга - "Історіографічна спадщина" - публікації місцевих краєзнавців, дослідників з інших областей і спогади безпосередньо учасників руху", - уточнив директор Регіонального центру наукових досліджень з історії України Борис Шевченко.
Також додається, що збірник документів передадуть бібліотекам Кіровоградщини.
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